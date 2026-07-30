Repiten nueve de los diez delegados de la Junta en la provincia de Jaén y se incorpora Mario Martos por Vox

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, informa en rueda de prensa sobre los nombramientos - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueve de los diez delegados de la Junta de Andalucía en Jaén repiten en el cargo, aunque con algunos cambios en las carteras. Solo sale del listado la que hasta ahora ha sido la delegada de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, María José Lara Serrano. Por parte de Vox, se incorpora Mario Martos Garrido que estará al frente de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este jueves el decreto por el que se establece la nueva organización territorial provincial de la administración autonómica, que contempla la creación de diez delegaciones territoriales en cada una de las ocho provincias.

En el marco de esta reestructuración, el Ejecutivo autonómico ha dado luz verde al nombramiento de los delegados que asumirán las riendas de las diferentes áreas de gestión en la provincia de Jaén.

La nueva estructura periférica mantiene el número de delegados de las dos últimas legislaturas mediante la unificación de competencias de varias consejerías en una misma delegación en aquellas materias donde ha sido posible

Al frente de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo debuta Lucía Mónica Pérez Nava. Por su parte, Javier Calvente Gallego ha sido nombrado delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y de Universidad, Industria, Energía e Innovación, unificando las competencias de estas áreas.

En la anterior legislatura, Calvente había ejercido como delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía, aunque ahora suma entre sus competencias la de Universidad.

Asimismo, Soledad Aranda Martínez estará al cargo de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Igualmente, la Delegación Territorial de Educación seguirá dirigida por Francisco José Solano Rodríguez.

En el caso de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, las competencias recaerán sobre Francisco Javier Carazo Carazo. Carazo se venía ocupando de la cartera de Justicia, Administración Local y Función Pública.

La gestión de las políticas sociales seguirá liderada por Ángela María Hidalgo Azcona como delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. Por otro lado, Miguel Contreras López, se mantiene como delegado de Fomento aunque suma más competencias al asumir la Delegación Territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; y de Fomento y Movilidad.

Finalmente, José Ayala Mendieta ha sido designado delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte. En este caso, se mantiene con las mismas áreas respecto a la legistura anterior, aunque deja Turismo, que pasa a Vox, e incorpora Patrimonio Histótico.

Por último, Ana Belén Mata Soria se pondrá al frente de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia jiennense y deja la cartera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Mata ha sido la persona que ha estado ejerciendo de delegada del Gobierno de la Junta en Jaén por suplencia de Jesús Estrella, que abandonó el cargo para concurrir en la candidatura del PP a las elecciones andaluzas. Mata ha estado desempeñando el cargo hasta el nombramiento de Erik Domínguez como nuevo delegado del Gobierno de la Junta en Jaén.