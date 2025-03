Representantes del Ministerio de Hacienda se reúnen este miércoles con la Junta por su propuesta de asunción de deuda

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tiene previsto mantener este miércoles, 26 de marzo, una reunión bilateral de carácter técnico con una representación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía en torno a la propuesta diseñada por el citado departamento del Ejecutivo central para condonar hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas.

En el caso de Andalucía, la propuesta de "condonación" de deuda que el Ministerio de Hacienda ha planteado asciende a un montante de 18.791 millones de euros, equivalente a casi la mitad de la deuda autonómica, siendo la andaluza la comunidad de la que mayor montante de deuda asumiría el Gobierno, por delante de Cataluña.

El Ministerio de Hacienda sacó adelante esta iniciativa en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada el pasado 26 de febrero, y pese a que de ella se ausentaron como gesto de protesta los consejeros autonómicos del PP cuando se iba a tratar ese punto sobre el que se han posicionado en contra.

De esta manera, el CPFF aprobó, sin la participación de los consejeros 'populares', "la asunción por parte del Estado de 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas" en aquella reunión de hace un mes presidida por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, con el visto bueno del Ministerio --que cuenta con la mitad de los votos en este foro multilateral-- y de las comunidades de régimen común con gobiernos socialistas, esto es, Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Hacienda, la reunión de este miércoles será telemática, y en ella participará una representación del departamento que dirige Carolina España. Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda también han confirmado que por parte de este departamento participarán funcionarios en esta reunión bilateral de carácter técnico para tratar el tema de la condonación.

LA JUNTA PARTICIPA "POR LEALTAD INSTITUCIONAL"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ya avanzó la semana pasada que la Junta participaría "por lealtad institucional" en esta reunión para "escuchar" lo que quiera trasladarle el Ministerio de Hacienda, pero también para decir "alto y claro" que las demandas de Andalucía siguen siendo la reforma del sistema de financiación autonómica y la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación mientras se acomete el rediseño de dicho modelo, para compensar la "infrafinanciación" de la comunidad autónoma.

En esa línea, la portavoz del Gobierno andaluz ya recomendó a los medios de comunicación que "no esperen grandes cosas de esta reunión", y trasladó el convencimiento del Ejecutivo del PP-A de que por parte de Hacienda "nos vuelven a dar gato por liebre".

En esa línea, la consejera ha venido defendiendo que "la quita (de deuda) no soluciona los problemas de Andalucía ni del resto de comunidades autónomas", y lo que reclama la Junta al Gobierno es la reforma del modelo de financiación autonómica para que ésta sea "justa" para las comunidades.

Frente a ese posicionamiento, la ministra de Hacienda y también secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha venido defendiendo desde el primer momento que "no se entendería" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, rechace esta propuesta de condonación de deuda para Andalucía, y que no tenía argumentos para oponerse a la misma, así como desde el PSOE-A han tachado de "traición" a los andaluces que el jefe del Ejecutivo autonómico no acepte esa condonación de deuda que, según defienden los socialistas, podría servir para mejorar la inversión destinada a los servicios públicos de la comunidad.