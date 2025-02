Repullo (PP-A): "Montero pretende tapar el debate real de la infrafinanciación de Andalucía con la trampa de la deuda"

ESPIEL (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha afirmado este jueves que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "pretende tapar el debate real de la infrafinanciación que perjudica a la comunidad con la trampa de la deuda", después de que "cuando ella era consejera nunca pidió la quita de deuda, es más: la rechazaba".

Así lo ha advertido el popular en declaraciones a los periodistas en Espiel (Córdoba), en el marco de un encuentro de trabajo con alcaldes de la comarca del Guadiato bajo el lema 'Valle del Guadiato. Retos de presente y de futuro', al tiempo que ha subrayado que "esto forma parte del calendario de concesiones al independentismo para que Sánchez se mantenga en el poder", algo que, según el popular, "es obvio que los andaluces rechazan".

A su juicio, "esta medida es una forma de tapar el debate que de verdad necesitamos sobre un nuevo modelo de financiación", de manera que "la medida está diseñada para los independentistas, que pretenden reducir su deuda antes de dejar el sistema común y que todos paguemos los desmanes que han cometido en Cataluña", ha remarcado.

Al respecto, ha expresado que "los andaluces tienen claro lo que quieren y lo que no", precisando que "quieren una financiación justa para Andalucía, ni más ni menos; el dinero que les pertenece para mejorar los servicios públicos y más inversiones del Estado para nuestras infraestructuras". "No quieren que el Gobierno de Sánchez lastre el futuro de Andalucía con inversiones que no se ejecutan y con políticas pensadas para cumplir objetivos personales", ha dicho.

"Tal es la simbiosis entre el Gobierno de Sánchez y el independentismo, que mañana celebran una nueva mesa bilateral para hablar de una financiación a medida, mientras niegan a Andalucía la financiación justa que ella misma pedía cuando era consejera", ha explicado Repullo en referencia a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, una reunión bilateral entre el Estado y la Generalitat.

Sobre la quita de deuda, Repullo ha señalado cómo "Fedea da la razón a las comunidades autónomas", dado que "el organismo independiente ha criticado las carencias de esta medida del Gobierno de Sánchez que favorece a Cataluña y perjudica a Andalucía y a otros territorios", ha mencionado.

"IGUALDAD DE TRATO"

Por ello, el popular ha explicado que "los andaluces son conscientes de cómo Sánchez los trata, lo leímos ayer en el Centra: seis de cada diez andaluces tienen claro que Sánchez nos perjudica y nos discrimina". "Los andaluces son conscientes de que nos da menos inversiones, de que no ejecutan lo que prometen y de que tenemos una financiación que nos penaliza", ha abundado, para aclarar que "Andalucía no pide privilegios, pide igualdad de trato".

Además, ha destacado que "es importante valorar que el 85% de los andaluces se sienten orgullosos de serlo y que dos tercios de los andaluces declaran firmemente que Andalucía está mejor que antes". "Esto es al trabajo constante, a esa vía andaluza a la que siempre apelamos y a un trabajo de un gobierno, de un presidente como Juanma Moreno", ha elogiado.

"ANDALUCÍA GENERA INDUSTRIA, EMPLEO Y FUTURO"

Mientras, Repullo ha resaltado que "en Espiel tenemos un ejemplo", dado que "estos vecinos no necesitan que le suban los impuestos, lo que necesitan son inversiones, en capacidad eléctrica, en agua, en carreteras; necesitan que el Gobierno de Pedro Sánchez haga su trabajo y les proporcione lo que realmente necesitan". "Ese es el calendario de trabajo que pedimos en Andalucía, el que mejora la vida de nuestros pueblos", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado "cómo los andaluces contamos con la mitad de red eléctrica que la media de España: sólo 712 kilómetros frente a 1.231 kilómetros de la media de España". "En 40 años de PSOE en la Junta nunca se había pedido una inversión para mejorar las infraestructuras eléctricas necesarias para el desarrollo social y económico de esta comarca abandonada a su suerte", ha lamentado.

No obstante, "desde el PP de Andalucía fue una de las primeras obsesiones en el gobierno de Juanma Moreno", ha defendido, para advertir de que "el lastre del PSOE no impide que Andalucía mejore día a día". "Desde el PP de Andalucía no vamos a parar hasta que los andaluces tengan lo que merecen", ha afirmado.

"El mejor ejemplo lo tenemos en Espiel, el único Ayuntamiento gobernado por el PP de esta comarca que se ve condicionado por el desastre de la gestión socialista", ha dicho Repullo, quien ha insistido en que "Espiel es un ejemplo de buena gestión y futuro precisamente porque hizo lo que hace la Junta, apostar por el tejido productivo para generar empleo, riqueza y futuro".