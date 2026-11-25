Repullo atiende a los medios ante la estación ferroviaria de Córdoba-Julio Anguita, junto a Bellido (izda.) - PP

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha reclamado este miércoles explicaciones a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, por "la falta de actualización de los sistemas de seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía", y ha defendido la necesidad de "un cambio de Gobierno el próximo 29 de noviembre, que permita recuperar la gestión, la seguridad ferroviaria y la confianza de los ciudadanos".

Repullo ha lamentado la falta de conexión directa de alta velocidad con Madrid y ha reivindicado "el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, que contempla un plan de inversiones en infraestructuras de 300.000 millones de euros y medidas específicas para revisar y mejorar el corredor ferroviario andaluz".

El secretario general del PP de Andalucía ha recordado que la estación de Córdoba se encuentra sin pasajeros como consecuencia de la interrupción de la conexión de alta velocidad con Madrid, una infraestructura que llegó a Andalucía en 1992 y que "supuso un importante avance para sus comunicaciones con el resto de España".

Repullo ha asegurado que el sistema de seguridad implantado entonces "se mantuvo sin actualizar, pese a que en otros países europeos y en el resto de España se habían incorporado sistemas más modernos y fiables".

En este sentido, ha recordado que, según las explicaciones que ha atribuido al anterior ministro de Transportes, Óscar Puente, la actualización del sistema de seguridad en el eje Madrid-Andalucía no se acometió porque no existía presupuesto y no se habían aprobado las cuentas estatales.

Por ello, ha pedido explicaciones a María Jesús Montero, a quien ha señalado como responsable de que "ese presupuesto se presentase y aprobase en el Congreso de los Diputados".

El dirigente popular ha relacionado esa falta de actualización y mantenimiento con los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, que han dejado, según las cifras que ha citado, 115 víctimas mortales. A su juicio, "se trata de tragedias que no debieron producirse y que ponen de manifiesto una falta de gestión e implicación del Gobierno en su obligación de garantizar la seguridad de los viajeros".

Además, ha advertido que "las consecuencias de estos accidentes van más allá de las pérdidas humanas y están afectando económicamente a sectores fundamentales para Córdoba y Andalucía, especialmente al turismo y a otras actividades productivas".

Frente a esta situación, Repullo ha reivindicado "la experiencia de gestión de Alberto Núñez Feijóo" y las propuestas recogidas en "las 249 medidas del programa electoral del Partido Popular", que prevé "un plan de 300.000 millones de euros para infraestructuras de todo tipo, incluidas las ferroviarias, con especial atención a las necesidades de Andalucía".

El secretario general del PP de Andalucía ha explicado que el proyecto "contempla una revisión exhaustiva del corredor ferroviario, para determinar las necesidades de mantenimiento y actualización tanto de las vías como de los trenes". El objetivo es "recuperar la confianza de los viajeros y disponer de un transporte seguro", frente a lo que ha calificado como "un abandono de las infraestructuras ferroviarias por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

Repullo ha defendido que España necesita un Ejecutivo "que conozca los problemas de los ciudadanos y sepa aplicar soluciones, con una gestión fiable, servicios públicos que funcionen y seguridad para quienes los utilizan". En este contexto, ha situado las elecciones del 29 de noviembre como "una oportunidad para impulsar el cambio político que, a su juicio, necesita España".

En cuanto a la celebración este miércoles del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Repullo ha defendido la necesidad de "trabajar, desde la unidad de toda la sociedad, para garantizar la seguridad de las mujeres", y ha lamentado "la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos ocho años", al considerar que "ha dado la espalda a una cuestión fundamental como la protección de las mujeres que sufren malos tratos".

A este respecto, ha cuestionado que la lucha contra la violencia hacia las mujeres se convierta en "un instrumento de confrontación política" y ha insistido en que "las soluciones requieren colaboración, compromiso y trabajo conjunto". Ha defendido que esa debe ser la línea de actuación de todas las administraciones y ha señalado que el PP quiere mantenerla, tanto en las instituciones en las que gobierna, como en un futuro Gobierno de España presidido por Alberto Núñez Feijóo.

Finalmente, Antonio Repullo ha aprovechado para hacer un llamamiento a los ciudadanos de Córdoba, Andalucía y España ante el 29N, y ha asegurado que "el país necesita recuperar la gestión y contar con un Gobierno que priorice a las personas, atienda sus problemas y trabaje para que los servicios públicos funcionen".

El secretario general de los populares andaluces ha insistido en la importancia de la participación electoral y ha pedido a los ciudadanos que acudan a las urnas el 29 de noviembre "para expresar democráticamente su decisión sobre el futuro de España. Por eso es importante que el día 29 de noviembre vayamos a votar en masa", ha afirmado, antes de solicitar el apoyo y la confianza de los cordobeses para Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular.

BELLIDO

Por su parte, el portavoz del PP de Córdoba, José María Bellido, ha hecho un llamamiento a respaldar al pp y a Alberto Núñez Feijóo el 29N, con el objetivo de "impulsar un cambio político en España basado en tres prioridades, recuperar el funcionamiento de las instituciones, favorecer la unión entre los españoles y poner fin a los casos de corrupción. Queremos una España donde todo el mundo se sienta parte de un proyecto común", ha señalado.

Bellido ha defendido la necesidad de "un cambio que dé respuesta a los problemas cotidianos de las familias, los jóvenes y el tejido productivo, con dificultades para llegar a fin de mes, acceder a una vivienda o mantener sus negocios ante la presión fiscal". Asimismo, ha reivindicado "una política que sume y deje atrás la división social", y ha recordado que "Córdoba ya vivió hace más de siete años un proceso de polarización que anticipaba lo que posteriormente ha sucedido en el conjunto de España".

El portavoz popular también ha situado "la lucha contra la corrupción" entre las razones para pedir el voto, criticando "la sucesión de investigaciones y procedimientos relacionados con el Ministerio de Fomento". Así, ha vinculado la situación de la línea ferroviaria que conecta Andalucía con los accidentes que han costado la vida a 115 personas y ha reclamado explicaciones sobre lo ocurrido en Adamuz y Urda.

Bellido ha advertido, además, del "impacto económico que está teniendo el cierre de la línea en Córdoba, con pérdidas superiores al medio millón de euros diarios y señales de preocupación en sectores como el turístico y el comercial, después de que se hayan trasladado datos de posibles descensos en las reservas hoteleras para noviembre".

Por último, Bellido ha apelado a los cordobeses y andaluces "que respaldaron el cambio político liderado por Juanma Moreno y por el PP en el Ayuntamiento de Córdoba, para que vuelvan a confiar en el proyecto popular el próximo 29 de noviembre. Ese cambio ya ha llegado a Córdoba y a Andalucía", ha afirmado destacando los datos de empleo, la atracción de empresas, el crecimiento de población y la actividad del aeropuerto cordobés. "Hay que ganar las elecciones y derrotar al sanchismo. El PP es quien puede protagonizar el cambio, como lo hemos hecho en Córdoba y en Andalucía", ha concluido.