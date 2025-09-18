Rescatado y evacuado al hospital un hombre herido tras caer a un pozo en una finca de Arjonilla (Jaén)

Archivo - Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén) - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años de edad ha sido evacuado al hospital tras resultar herido al caer al interior de un pozo en una finca de la localidad jiennense de Arjonilla, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El aviso de un testigo sobre las 01.30 horas alertaba de la presencia de una persona atrapada en un pozo con agua en los terrenos de una finca ubicada en el Camino Lopera.

El hombre, de 59 años, ha sido rescatado del interior del pozo, de 12 metros de profundidad, por efectivos de Bomberos de Andújar, junto con Guardia Civil y la asistencia de Policía Local.

Posteriormente ha sido evacuado por un equipo del Centro de Emergencias Sanitarias 061 al hospital Alto Guadalquivir con una posible fractura.

Según la Guardia Civil, se trata de un varón al que buscaban desde horas antes tras recibir un aviso por desaparición en Arjonilla.