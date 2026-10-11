Rescatado en helicóptero un cazador herido en una zona de difícil acceso en Villanueva del Arzobispo (Jaén)

Imagen del rescate en helicóptero a un hombre en Villanueva del Arzobispo (Jaén). - GUARDIA CIVIL DE JAÉN

JAÉN 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado este domingo a un hombre de 39 años que había salido a cazar y se encontraba herido en una zona de difícil acceso del paraje Prado de los Chortales, en el término municipal de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, tras recibirse el aviso de su desaparición, se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron varias patrullas. A última hora de la tarde, uno de los agentes escuchó una voz y consiguió localizar al cazador en un risco.

La Benemérita ha detallado que el herido presentaba politraumatismos y posibles lesiones en la columna vertebral. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron un helicóptero de la Guardia Civil y especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) que consiguieron estabilizar y evacuar al herido al Hospital de Cazorla.