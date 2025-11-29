Rescatado en helicóptero un senderista herido tras sufrir una caída en Güejar Sierra (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero de la Guardia Civil en un rescate. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un senderista de 54 años ha resultado herido tras sufrir una caída en Güejar Sierra (Granada), según ha informado el 112. El Teléfono 112 ha atendido una llamada de socorro, que, alrededor de las 14,00 horas, solicitaba asistencia sanitaria urgente para su compañero.

El autor de la llamada señalaba la caída de su compañero por una ladera de unos 100 metros de profundidad cuando realizaban senderismo por la zona y para quien también requería rescate.

En sus indicaciones daba cuenta de que se encontraba debajo del monumento a Susana, a unos cuatro kilómetros de Hoya de la Mora.

La sala coordinadora del 112 se movilizó a la Guardia Civil que activó a su Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Hasta el lugar se movilizó un helicóptero de la Unidad Aérea de Helicópteros de la Guardia Civil (UAER) dependiente del Servicio Aéreo (SAER) que trasladó al herido hasta la helisuperficie del 112 donde esperaba un equipo médico que lo trasladó al Hospital de Neurotrauma y Rehabilitación del Virgen de las Nieves de Granada.