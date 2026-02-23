Restablecida la circulación en la A-395 en Cenes (Granada) tras un accidente de tráfico saldado con ocho heridos

Archivo - Sala coordinadora del 112 en Granada, en imagen de archivo - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tráfico ha reabierto la A-395 en el punto kilométrico 5,5, en Cenes de la Vega, tras permanecer cortada debido a un accidente que ha involucrado a tres vehículos y ha dejado ocho heridos, uno de las cuales ha tenido que ser excarcelado por los Bomberos de Granada.

Fuentes consultadas por Europa Press en el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía han detallado que, tras recibir aviso del accidente en el kilómetro 5,5 de la citada vía, sentido Sierra Nevada, en torno a las 16,00 horas de este lunes, se daba traslado del mismo a Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Granada, y servicios sanitarios, trasladándose igualmente efectivos de mantenimiento de la vía, que referían un choque frontal entre dos de los vehículos.

Efectivos de los bomberos han tenido que excarcelar a una persona que había quedado atrapada dentro de uno de los vehículos siniestrados. Los heridos son dos hombres de 37 y 31 años y cuatro mujeres, tres de 20 y otra de 31, así como dos menores de tres y un año. Han sido evacuados al Hospital Virgen de las Nieves.

Este accidente ha condicionado la circulación de la A-395 que ha estado cortada en ambos sentidos, si bien ha quedado restablecida.

SINIESTRO EN VÉLEZ BENAUDALLA

También en la provincia de Granada, pero en la comarca de la costa, en término de Vélez de Benaudalla, en la N-323, ha tenido lugar un accidente con tres heridos a las 14,35 horas de este lunes. Bomberos de Motril ha tenido que excarcelar a un hombre de 31 años que ha sido trasladado al Hospital Comarcal Santa Ana, en término motrileño.

El siniestro se ha registrado a las 14,35 horas el kilómetro 185+800, sentido Granada. El 112 ha sido alertado de un accidente entre dos vehículos, uno de ellos una furgoneta, en el kilómetro 185+800, sentido Granada, con al menos tres personas atrapadas. Hasta el lugar se han movilizado un equipo médico, una UVI móvil y un helicóptero del Centro de Emergencias Sanitarias 061, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de los Bomberos de Motril, y mantenimiento de la vía.

En el siniestro ha sido necesaria la intervención de los bomberos para extraer a los heridos de los vehículos siniestrados. Los heridos, de distinta consideración, son tres hombres de 74, 41 y 31 años, este último evacuado al hospital Santa Ana mientras que el resto han sido trasladado al Hospital de Neurotrauma y Rehabilitación del Virgen de las Nieves.