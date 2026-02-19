Restablecida la conexión de tren Sevilla-Huelva tras suspenderse por segunda vez en menos de 24 horas

Archivo - Estación de Santa Justa de Sevilla. Imagen de archivo. - RENFE - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de que la conexión ferroviaria entre Sevilla y Huelva ha quedado nuevamente restablecida tras haber sido interrumpida por segunda vez en menos de 24 horas debido a una incidencia en "los sistemas de electrificación". La avería se produjo poco después de que el servicio se reanudara a primera hora de este jueves, tras un problema de la misma naturaleza registrado la tarde del miércoles.

Según ha informado la entidad ferroviaria a través de sus redes sociales, y recogido por Europa Press, la conexión en la línea Sevilla-Huelva se ha restablecido esta tarde tras resolver la incidencia que afectaba a la circulación entre Benacazón y Huelva.

A primera hora de este jueves, Renfe había anunciado la reanudación del servicio ferroviario entre ambas capitales andaluzas, interrumpido el miércoles por "una falta de tensión en la catenaria". En torno a las 07,00 horas quedó solucionada la avería que afectaba a la línea de ancho convencional entre Niebla y Benacazón.

Adif explicó que la incidencia se debió a un problema en "el suministro eléctrico por parte de la empresa distribuidora". Por su parte, Renfe activó un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados.

Por su parte, fuentes de la empresa suministradora de electricidad, Endesa, han señalado a esta agencia que "no se ha registrado ninguna incidencia ni interrupción del suministro en la red de distribución" de esta línea ferroviaria.