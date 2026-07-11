Restablecida la normalidad en la alta velocidad Madrid-Andalucía tras solucionar la incidencia de robo de cable

Archivo - Viajeros en el vestíbulo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla hacen cola para iniciar su viaje. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado a primera hora de este sábado, 11 de julio, que la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía vuelve a la normalidad tras reparar daños y reponer el material robado.

Según ha precisado Adif en una mensaje difundido a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la circulación en el citado trayecto sufrió retrasos debido a un robo de cable efectuado el pasado viernes 100 entre Mora y Orgaz y La Sagra, que afectaba en los sistemas de señalización.

No obstante, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ya ha notificado que "una vez repuesto el material robado y reparados los daños causados", la circulación se desarrolla con normalidad en la linea de alta velocidad Madrid-Andalucía.