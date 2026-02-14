Imagen de archivo de un tren de Renfe. - María José López - Europa Press

MÁLAGA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía ferroviaria Renfe ha informado de que ha quedado restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla.

Así lo han indicado este sábado, a través del perfil en la red social X InfoRenfe, canal oficial de información de tráfico de Renfe Viajeros, consultado por Europa Press.

Renfe ha venido informando en días pasados de las distintas afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas adversas y también tras el accidente de Adamuz (Córdoba).