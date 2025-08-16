Retirada una roca suelta con peligro de caída al vacío en la ruta de Los Cachorros en Granada

MONACHIL (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración con el Ayuntamiento de Monachil (Granada) y Agentes Medioambientales del Parque Nacional de Sierra Nevada, ha llevado a cabo la retirada de una roca de grandes dimensiones de una pared vertical en la Ruta de los Cahorros.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, el pasado día 11 de agosto de 2025 cuando desde el Ayuntamiento de Monachil se pusieron en contacto con el GREIM de la Guardia Civil de Granada, comunicando la existencia de una roca con riesgo alto de caída al vacío desde las paredes verticales, en una zona muy transitada justo a la salida del puente colgante largo de los Cahorros, lo que resultaba un peligro continuo para la seguridad de los visitantes.

Según ha informado Guardia Civil en una nota de prensa, aprovechando un vuelo oficial que tenía la Unidad Aérea de Granada (UAER), dos componentes del GREIM fueron trasladados a la parte superior de las paredes de los Cahorros para realizar la inspección y estudio del estado en el que se encontraba la roca con riesgo de caída al vacío, así como si hubiese alguna más en la vertical que hubiese pasado inadvertida.

Una vez en el lugar, los componentes del GREIM comprobaron que, efectivamente, la roca se encontraba desprendida y existía un alto riesgo de caída al vacío, por lo que colocaron en el acto unos anclajes de seguridad provisional para impedir que cayera.

Ha sido este miércoles 13 de agosto de 2025, cuando cuatro componentes del GREIM y una tripulación de la UAER de la Guardia Civil de Granada se desplazaron a la zona de Los Cahorros de Monachil al objeto de retirar la mencionada roca, cuyo descenso se realizó por efectivos del GREIM con medios técnicos oficiales a una repisa de bastante amplitud, quedando depositada con total seguridad, todo ello coordinado con Ayuntamiento de Monachil y Agentes Medioambientales del Parque Nacional de Sierra Nevada. Fue sobre las 12:30 horas cuando por fin quedaron finalizados los trabajos.