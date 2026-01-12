Se retoma el miércoles el corte temporal del tráfico en la A-44 por obras de reparación del viaducto de Rules (Granada)

Croquis de las obras de reparación del viaducto de Rules en la A-44 - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible avanza con las obras de reparación del viaducto de Rules en la A-44, en la costa de Granada, con una inversión de 29,2 millones de euros, para lo cual retoma el corte temporal de tráfico entre los enlaces de Ízbor, en término de El Pinar, (kilómetro 167) y Vélez de Benaudalla (kilómetro 175) entre el 14 de enero, un día después de lo previsto tras su restauración a finales de noviembre para los períodos de mayores desplazamientos de otoño y Navidad. Está restricción a la circulación está prevista hasta el 27 de febrero.

Según ha detallado Transportes en una nota de prensa este lunes, los trabajos se vienen desarrollando a la altura del punto kilométrico 171 de la autovía A-44. Desde el 14 de enero hasta el 27 de febrero se llevará a cabo la colocación de los nuevos apoyos y la transferencia de cargas desde la actual pila 4 a la nueva pila 5, así como trabajos en los estribos norte y sur, aglomerado y juntas de dilatación

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitarán itinerarios alternativos. En sentido a Motril, la circulación será desviada obligatoriamente por la carretera nacional N-323 en el enlace 167 de la A-44, por lo que se realizará previamente el corte del carril izquierdo.

El tráfico en este sentido tendrá siempre preferencia de paso en las intersecciones existentes, adaptándose la glorieta del enlace 167 para que así sea. En el punto kilométrico 175,150 se abandonará la carretera nacional para tomar la autonómica A-346 para conectar la A-44 en su punto kilométrico 177,700, si bien se tendrá la opción de "seguir utilizando la carretera N-323 si así se desea".

En cuanto al itinerario alternativo sentido Granada, el tráfico será desviado obligatoriamente por la N-323 en el enlace 175 de la A-44, por lo que se realizará previamente el corte del carril izquierdo. A continuación, se tomará la A-346 para conectar con la nacional en su punto kilométrico 175,150.

A partir de este punto se mantendrán siempre dos carriles de subida hasta conectar nuevamente con la autovía en su punto kilométrico 166,200. Al igual que en el sentido Motril, se tendrá siempre preferencia de paso en las intersecciones existentes, incluido el paso por la glorieta del enlace 167.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Carreteras, ha invertido más de cien millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Granada. Este programa genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente, han destacado por último desde el Gobierno.