Retraso en los trenes de alta velocidad entre Madrid-Andalucía debido a un robo de cables entre Ciudad Real y Malagón

Archivo - Viajeros en el vestíbulo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla esperando la salida de su tren. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra afectada este miércoles 8 con retrasos debido a una incidencia provocada por un robo de cables entre Ciudad Real y Malagón, en la comunidad de Castilla-La Mancha.

Así lo ha comunicado Adif a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, donde ha indicado que en estos momentos el personal está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

De este modo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha detallado este miércoles el motivo por el que la línea de alta velocidad que discurre entre la comunidad andaluza y Madrid sufre retrasos, a expensas de encontrar una solución para solucionar la incidencia.