Retrasos en la Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía por una incidencia que permite la circulación por una única vía

Archivo - Imagen de un tren AVE. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La línea ferroviaria de Alta Velocidad entre Valencia, Madrid y Sevilla ha sufrido retrasos en la jornada del miércoles 29 debido a una incidencia técnica en a las 11,03 horas entre La Sagra y Mora que ha impedido continuar la marcha. En estos momentos, se mantiene la circulación por vía única, a la espera de la retirada del tren afectado.

Según han confirmado fuentes de Renfe a Europa Press, el AVE Valencia Joaquín Sorolla-Sevilla Santa Justa, con salida a las 9,15 horas y llegada prevista a las 13,35 horas ha sufrido la citada incidencia, provocando una interrupción de aproximadamente 40 minutos.

Posteriormente, se ha restablecido la circulación por una de las dos vías, debiéndose alternar los trenes en dirección Andalucía con los que se dirigen a Madrid.

Además, Renfe ha enviado desde Madrid Puerta de Atocha otro tren para realizar el transbordo de los viajeros afectados y garantizar la continuidad de su viaje.