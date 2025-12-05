El Rey Felipe VI recibe a Cesur en el décimo aniversario de la asociación para impulsar el progreso del sur de España

El Rey Felipe VI recibe a una representación de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur). - CESUR

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una representación de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), ha mantenido una audiencia privada con el Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela (Madrid) con motivo del décimo aniversario de la entidad. Un encuentro que constituye un "estímulo decisivo" para la asociación en su labor de impulso a la transformación económica y social del sur de España.

Así lo ha valorado el presidente de Cesur, José Manuel González, que ha encabezado la comitiva que ha trasladado al Rey el balance de una década de trabajo, según ha indicado la entidad en una nota. Durante el encuentro, los representantes de Cesur han destacado su carácter supraautonómico, abarcando Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, cuyo volumen de facturación agregada de sus asociados representa aproximadamente el 30% del Producto Interior Bruto (PIB) del sur de España.

La Junta Directiva ha expuesto los retos del tejido productivo del Sur como la necesidad de aumentar el tamaño de las empresas, fomentar la repatriación y atracción de talento joven y dignificar y socializar la figura del empresario para generar vocaciones. Además, ha reafirmado que la empresa es un "instrumento de transformación social y un vehículo clave para el progreso", destacando el papel de Cesur como una "voz fresca y limpia en el panorama empresarial".

Entre los proyectos de Cesur compartidos con el Rey, se encuentran el desarrollo de sus 'think tank' a través de sus once Comisiones de Trabajo para llevar propuestas de mejora a la práctica con las administraciones; su enfoque en la innovación a través de su centro de innovación abierta y su apuesta por el emprendimiento escolar y femenino a través de sus programas 'I'm Growlaber' y 'Wow.up', respectivamente. Además, la entidad es colaboradora de la Fundación Princesa de Girona en el sur de España, especialmente en el Tour del Talento.

También se ha destacado el programa 'Non Stock', una plataforma digital pionera de RSC para la donación de 'stocks' de productos no perecederos a entidades benéficas, y la organización de los premios PEC para visibilizar el buen hacer de los empresarios andaluces y extremeños a nivel nacional.

En Madrid, Cesur cuenta con un Consejo Asesor Nacional que le permite trasladar sus reivindicaciones al Gobierno. La asociación también llega hasta Bruselas para hacer patente su peso en España, tal y como han trasladado al Rey los empresarios. La Junta Directiva ha concluido el encuentro agradeciendo al Rey este recibimiento, que les impulsa a "perseverar en nuestra labor" de impulsar el progreso del sur de España.

Además del presidente de Cesur, han asistido a la audiencia el vicepresidente ejecutivo y fundador, Fernando Seco; el secretario, Carlos López (Garrigues); el tesorero, Juan Pablo Lucena (IVB Abogados y Economistas); el presidente del Consejo Asesor Nacional, Hilario Albarracín y los consejeros de Cesur Ricardo Pumar (Grupo Insur), Juan Francisco Iturri (Grupo Iturri), Francisco Javier de Aspe (Insersa), Carlos Carrasco (Banca March), Francisco Carrera (Gévora), Manuel Contreras (Grupo Azvi) y Pedro Fernández-Salvador (Golden Aulaga).

También han asistido los consejeros de la entidad Marta Gallego (Migasa), Alberto García (EY), Luis Manuel Halcón (IESE Business School), Sandra Pérez (Grupo Attendis), Antonio Pérez (Bidafarma), Dámaso Quintana (Cunext), Ignacio Salcedo (Greening Group), Marta Sánchez (Narval Logística Frigorífica), Nicolás Sierra (KPMG), Álvaro Suárez-Guanes (Grupo Inprex), Javier Targhetta (Atlantic Copper), Blanca Torrent (Aceitunas Torrent) y Jaime Trueba Bustamante (World Trade Center Sevilla). Así como Carlota García-Jarana, adjunta a la Dirección General de Cesur; Pilar Goyenechea, jefa de Gabinete de Presidencia de Cesur, y Alcora Jiménez, jefa de Actividades y Protocolo de Cesur.