El Rey valora el "nivel" de respuesta de país al "golpe" del accidente de Adamuz con su sanidad, "cariño y solidaridad"

El Rey de España, Felipe VI, atiende a los medios tras visitar el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, para interesarse por los heridos y sus familiares, se trata del centro hospitalario que acoge al mayor número de heridos en el siniestro ferro - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha valorado este martes el "nivel" de la respuesta que España como país ha ofrecido al "golpe" que ha supuesto el accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con la muerte de al menos 41 personas y varias decenas de heridos, y en esa línea ha agradecido el papel del sistema sanitario y de atención a las emergencias, así como la labor de administraciones, y el "cariño" y la "solidaridad" desplegada por la ciudadanía.

Así lo ha puesto de relieve el monarca en una atención a medios de comunicación junto a la reina Letizia tras visitar en el Hospital Reina Sofía de Córdoba a algunos de los heridos de este siniestro, en la que han estado acompañados de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del alcalde de Córdoba, José María Bellido, entre otras autoridades.

Don Felipe ha explicado que la Reina y él han querido acudir al hospital a ver a "víctimas de este trágico accidente ferroviario" tras acudir, también este martes, al lugar del siniestro para tener "un testimonio personal" sobre "cómo fue, y conocer" de primera mano, "a través de los expertos y los servicios que han atendido la emergencia, de todas las administraciones, cómo valoran el trabajo" y "lo que queda por hacer".

En ese punto, el Rey ha querido "reconocer la altísima profesionalidad, la dedicación, la entrega de todos los que han estado implicados en atender la emergencia, vengan de donde vengan; la voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro, de aportar los medios y las capacidades que pudieran, de coordinarlo todo", algo "fundamental" ante una emergencia, y de "atender lo antes posible a los heridos que están con posibilidad de salvarse".

Felipe VI ha valorado que todo ello "da muestra de la eficacia y de la calidad del servicio de salud y de la atención a las emergencias", y ha explicado que la Reina y él han estado hablando en su visita al hospital "con algunas de las personas que han sufrido este accidente" para "conocer un poco sus circunstancias apoyarles, darles cariño y esperar que se recuperen lo antes posible".

"Lo hemos hecho con el máximo respeto por ellos, por su entorno, por sus familias, pero también con la voluntad de transmitirles el cariño de todo el país, porque realmente ha sido un impacto muy fuerte no sólo para los afectados y, por supuesto, para Córdoba, para Andalucía, para Huelva; en fin, para todos lados ha sido un golpe muy fuerte, y tenemos que agradecer el cariño y la solidaridad de todos", ha abundado el Rey.

A la pregunta de cómo han visto a las familias, el monarca ha respondido que, "lógicamente, muy afectadas", pero "también muy agradecidas por cómo han sido atendidas, tanto las que muestran secuelas o heridas" como "los acompañantes que están con ellos".

"UN ESFUERZO COLECTIVO"

"Hay que reconocerlo así", ha defendido el Rey, que ha elogiado así lo que considera "un esfuerzo colectivo de todos los profesionales responsables y todos los administradores", y al hilo ha comentado que "un país tiene muchas maneras de manifestar su nivel y su fortaleza, y una de ellas, evidentemente, es cómo se atienden las emergencias, cómo se coordinan todos los servicios y cómo las personas se sienten amparadas y protegidas ante una situación que nadie puede saber cuándo ocurre, a quién le va a ocurrir, pero ocurre, por muy buenos que sean nuestros medios de comunicación e infraestructuras".

En ese sentido, ha recordado que hay accidentes que se producen pese a esas circunstancias, y ha lamentado que el de Adamuz "ha sido muy trágico porque, dentro de las circunstancias", se dio la "malísima coincidencia de paso de dos trenes en el momento preciso" de descarrilar uno de ellos, y con todo ha señalado que "podría haber sido aún muchísimo peor", y ha valorado que "la atención temprana ha minimizado el número de bajas, de víctimas mortales".

DECLARACIONES DE LA REINA

Por su parte, la Reina ha señalado que ha leído esta mañana en el periódico que "todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe". "No retirar la mirada, y de ahí el valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida", ha indicado.

Se ha referido también al "valor de tantas personas profesionales y vecinos que han querido identificarse con ese dolor y dar lo que tenían, su capacidad profesional o lo que podían ofrecer". "Ese dolor compartido y esa identificación que también es importante", ha señalado.