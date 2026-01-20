Los Reyes se preocupan por el estado de los heridos en el siniestro de Adamuz y expresan "el apoyo y cariño del país"

Los Reyes, Felipe VI y Letizia, se han desplazado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, para visitar a los heridos y sus familiares. Se trata del centro hospitalario que acoge al mayor número de heridos en el siniestro ferroviario de Adamuz. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, junto a otras autoridades, han visitado este martes el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde se encuentran la mayor parte de los heridos como consecuencia del siniestro ferroviario de Adamuz del domingo, que registra hasta la mañana de este martes 41 fallecidos.

En esta visita, que se ha prolongado cerca de una hora, Sus Majestades han mostrado a los heridos, "con el máximo respeto", su apoyo, pronta recuperación y "el cariño de todo el país", a la vez que han trasladado su respaldo a los familiares que les acompañan, destacando cómo expresan su agradecimiento por la atención sanitaria recibida ante "un impacto y golpe muy fuerte" para toda la sociedad.

Tanto en la entrada como en la salida han saludado a distintos facultativos del centro hospitalario, donde también han sido recibido por numerosas personas, algunas de las cuales han exclamado '¡Viva al Rey'. Grito que se ha repetido, junto a aplausos, a la salida en la puerta principal del Hospital Universitario Reina Sofía, durante la atención a los periodistas.

Según el balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) a primeras horas de este martes, 39 personas afectadas en el siniestro permanecen ingresadas en hospitales andaluces, 35 adultos y cuatro niños, mientras 83 de los 122 asistidos en el accidente ya han sido dados de alta.

En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos al haber pasado a planta el menor que estaba desde este lunes en la unidad de cuidados críticos: cinco en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, tres en Quirónsalud, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios.

En planta están 26 heridos: ocho en el Reina Sofía --entre ellos los cuatro menores--, dos en Cruz Roja, seis en Quirónsalud, cinco en San Juan de Dios y uno más en el Hospital Infanta Elena de Huelva, derivado desde el Reina Sofía.

Previamente a la visita al Hospital Reina Sofía, donde también ha estado el alcalde de la ciudad, José María Bellido, entre otras autoridades, Don Felipe y Doña Letizia han expresado su solidaridad a los familiares y allegados de las víctimas en un encuentro en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, con la asistencia de los psicólogos y sanitarios que les atienden.

Hasta el centro cívico, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba, llegaron este lunes los familiares en un autobús fletado para trasladarles desde el Centro de Mayores de Adamuz, donde inicialmente se les acogió y atendió. Desde entonces, se les presta asistencia por parte de efectivos de Cruz Roja, de los servicios sanitarios del 061, de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y de psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (Giped).

LA ZONA CERO DE LA CATÁSTROFE

Y antes de acudir a los centros de la capital con atención a las víctimas, los Reyes han iniciado la jornada en la zona cero de la catástrofe, en las vías del tren a su paso por el término municipial de Adamuz, donde han sido recibidos por autoridades y vecinos.

Además de las citadas autoridades, también han estado presentes el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y el alcalde del municipio, Rafael Moreno, entre otros representantes institucionales.

En la comitiva de recibimiento también se encontraban miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de protección civil, así como vecinos de Adamuz que participaron en el rescate de viajeros de los trenes. Los Reyes han estado conversando con estos vecinos del municipio, que han demostrado su solidaridad y acogida.

En concreto, el Rey Felipe VI se ha mantenido informado, desde que se produjo el siniestro, en contacto, tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, según comunicó Zarzuela y, en su momento, los Reyes expresaron su pésame a través de redes sociales.

La tragedia se ha producido coincidiendo con el funeral en Atenas de la princesa Irene, hermana de la Reina Sofía y fallecida el jueves pasado. En este sentido, para estar este martes en Córdoba los Reyes han adelantado su regreso desde Atenas.

Además, como consecuencia de su desplazamiento a Córdoba, se ha cancelado la entrega de las medallas de oro en las Bellas Artes 2024 que se iba a celebrar en Toledo este martes.