Los Reyes expresan en Córdoba su solidaridad a familiares de víctimas del siniestro de Adamuz

Los Reyes Felipe VI y Letizia, a su llegada al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba donde se ha situado el punto de información para familiares de la víctimas del accidente ferroviario de Adamuz - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, han expresado este martes en Córdoba su solidaridad a familiares de víctimas del siniestro ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Don Felipe y Doña Letizia, que previamente han visitado la zona del accidente ferroviario en las vías de Adamuz, han mantenido un encuentro en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba con los familiares y allegados de las víctimas y con los psicólogos y sanitarios que les están prestando asistencia.

Hasta el centro cívico, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba, llegaron este lunes los familiares en un autobús fletado para trasladarles desde el Centro de Mayores de Adamuz, donde inicialmente se les acogió y atendió. Desde entonces, se les presta asistencia en la capital cordobesa por parte de efectivos de Cruz Roja, de los servicios sanitarios del 061, de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y de psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (Giped).

A este respecto, la psicóloga de Cruz Roja Carmen Torrico, que, junto a otros profesionales, está prestando asistencia en el centro cívico a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ha explicado ya a los periodistas que estas personas "presentan diferentes sintomatologías y, evidentemente, hay que darles apoyo y soporte", y se ocupan de proporcionándoles cobertura a "cualquier necesidad a nivel psicosocial que nos están demandando a todo el equipo".

Esta labor es la que han conocido, de primera mano, los Reyes, que después se han desplazado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, para visitar a los heridos y sus familiares, ya que es el centro hospitalario que acoge al mayor número de heridos en el siniestro.

El Rey Felipe VI se ha mantenido informado, desde que se produjo el siniestro, en contacto, tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, según ha informado ya Zarzuela y, en su momento, los Reyes expresaron su pésame a través de redes sociales.

La tragedia se ha producido coincidiendo con el funeral en Atenas de la princesa Irene, hermana de la Reina Sofía y fallecida el jueves pasado. Hasta la capital helena se han desplazado tanto los Reyes como sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

En este sentido, para estar este martes en Córdoba los Reyes han adelantado su regreso desde Atenas y no han participado en la recepción tras al funeral en la catedral metropolitana y el entierro en el cementerio real de Tatoi.

Además, como consecuencia de su desplazamiento a Córdoba, se ha cancelado la entrega de las medallas de oro en las Bellas Artes 2024 que se iba a celebrar en Toledo este martes.