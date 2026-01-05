Los Reyes Magos visitan los Centros Sociales de la Diputación de Granada

Los Reyes Magos visitan a los usuarios de los Centros Sociales de la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos de Oriente han aprovechado su visita a la provincia de Granada este 5 de enero para hacer una visita a los usuarios de los Centros Sociales de la Diputación de Granada.

El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha agradecido esta visita a sus Majestades de Oriente en el "día más mágico del año" congratulándose de que vayan a estar con los usuarios que asisten a estos centros durante todo el año.

Uno de ellos ha reconocido a los periodistas que para él esta visita de los Reyes está siendo una experiencia "maravillosa" este año, en un "gran día de emoción, amor y paz".