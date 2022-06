Reyes Maroto pide el voto al PSOE-A frente a "la única alternativa" de Moreno, que "es pactar" con Vox

GRANADA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado este viernes que "la única alternativa" que tiene el candidato a la reelección como presidente de la Junta por el PP-A, Juanma Moreno, "es pactar" con la candidata de Vox, Macarena Olona, frente a lo cual ha defendido que "hay otra manera de gobernar", "encarar los problemas", y "generar oportunidades", por lo que ha pedido el voto para el aspirante del PSOE-A, Juan Espadas.

"Si gana las elecciones, va a ser para él un desafío trabajar por su tierra", ha indicado en referencia a Espadas, que Maroto, en una visita a comercios del centro de Granada, en el marco de la campaña del 19J, ha señalado que trabaja "estando cerca siempre de la gente", y "lo ha demostrado en el Ayuntamiento de Sevilla". En este sentido, ha pedido "salir a votar" y a "ganar" el próximo domingo.

A Moreno, "se le ha hecho muy larga esta campaña porque lo que quería era bajar el perfil", y "lo que busca es la abstención, y de alguna manera, no hacer nada para no avanzar", ha señalado Maroto, que ha indicado que lo que hace el líder andaluz del PP y su partido "en el Congreso" con sus posicionamientos ante cuestiones como la reforma laboral o los fondos europeos contra la crisis derivada de la pandemia del coronavirus es "tratar de que Andalucía no avance".

Por eso, la ministra ha llamado a "votar progresismo", incidiendo en que, desde el Gobierno central, "hemos estado trabajando para que España" y Andalucía avancen, ante lo que "nos hemos encontrado con un PP que ha votado no a importantes programas que hoy hacen" que los andaluces "vivan mejor".

Así sobre la reforma laboral, Maroto ha explicado que "ha dignificado los empleos" de un sector como el turístico, que "tan importante es" para ciudades como Granada, y cuyas perspectivas para el verano tras las etapas más duras de la pandemia ha señalado que son positivas.

"No se hace política de una manera en Madrid y de otra manera en Andalucía", ha agregado, resaltando que "cuando uno vota en contra de la reforma laboral vota en contra de dignificar los salarios". También se ha referido al posicionamiento de los populares "en contra" de los fondos europeos, que "ahora" ha indicado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo "dice que no están llegando".

"Parece que el PP dice una cosa y luego hace otra" o "mejor dicho, no hace nada", ha afirmado Maroto, apuntando en este apartado que el Gobierno autonómico de los populares con Vox en Castilla y León, a su juicio, no está respondiendo a los "desafíos" de esta comunidad autónoma.

Frente a todo ello, el PSOE, según la ministra, "ha entendido cuáles eran los problemas de los andaluces", advirtiendo contra las "mentiras" que ha señalado que "hacen que, cuando tenemos que afrontar problemas, el PP siempre se queda de perfil".

"No está nunca cuando necesitamos realmente solucionar los problemas de esta importante región", una postura que ha ejemplificado con la posición de la Junta frente a la crisis de Abengoa, dejándola en su opinión "al albur de los accionistas, sin dar respuesta a los trabajadores, tratando otra vez de quitarse un problema y ponérselo al Gobierno de España, que siempre responde" y "buscando la lealtad institucional".

La titular de Industria ha estado acompañada en el inicio de su agenda en Granada este viernes por el alcalde, Francisco Cuenca, y miembros de la candidatura socialista, junto con el secretario general del PSOE en la provincia, José Entrena, quien ha incidido en la campaña "pueblo a pueblo" que han realizado los socialistas para que "la gente progresista" y que "quiere mirar por los servicios públicos", entre otras cuestiones, "vaya a votar".