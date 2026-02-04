El río Aguas Blancas se desborda por la borrasca dificultando el acceso a Quéntar y Pinos Genil (Granada)

El río Aguas Blancas se desborda en el entorno de Pinos Genil - LUIS MIGUEL ÁVILA

GRANADA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El desembalse de la presa de Quéntar unido a las intensas lluvias que está dejando la borrasca Leonardo han provocado el desbordamiento del río Aguas Blancas dejando a la localidad de Quéntar prácticamente incomunicada y dificultado también el acceso a Pinos Genil, donde el agua fluye con fuerza en el cruce entre ambos municipios.

El alcalde de Quéntar, Francisco José Martín, ha señalado a Europa Press que la carretera GR-3201 de acceso a la localidad permanece cortada, por lo que solo se puede conectar por la carretera de Beas de Granada, aunque también se están registrando ya algunos derrumbes de tierra e incidencias. "Solo hay que utilizarlo en caso únicamente de una absoluta emergencia", advierte el regidor.

"En el desembalse está saliendo agua de forma espectacular, ayer nos comunicaron que iban a desembalsar al doble que estos días; da miedo cómo va, viene más agua porque está lloviendo muchísimo en la sierra y con todo se han anegado fincas incluso un paseo" muy frecuentado por los vecinos para pasear, explica.

El cauce del río Aguas Blancas se ha desbordado en el entorno de la A-4026 en Pinos Genil, que permanece cortada en este punto. El alcalde de este municipio, Gabriel Gómez, relata a Europa Press que las anegaciones afectan únicamente a la zona donde se encuentra la oficia del Parque Nacional de Sierra Nevada y el Centro de Recuperación de Especies (CREA).

Esta mañana la presa de Canales ha dejado de echar agua y en el casco urbano del municipio todo está en calma salvo por algunas incidencias puntuales.