El SAE cierra oficinas este miércoles en Grazalema, Ronda y Los Puentes y se suspenden ITV en Algeciras y Villamartín

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) cerrará este miércoles sus oficinas en Grazalema (Cádiz), Ronda (Málaga) y Los Puentes (Jaén) ante las previsiones meteorológicas por la borrasca Leonardo. Por su parte, Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa) suspende las ITV de Algeciras y Villamartín (Cádiz) para la misma jornada.

En un mensaje difundido en la red social 'X', consultado por Europa Press, el SAE ha indicado que, en las sedes que permanezcan cerradas, las citas telefónicas se mantendrán y las presenciales se atenderán por teléfono siempre que sea posible.

Por su parte, Veiasa, empresa pública dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha confirmado en sus redes que las ITV que no abrirán este miércoles son las de las localidades gaditanas de Ronda, Algeciras y Villamartín.

Además, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha pospuesto los exámenes virtuales de FP previstos para los días 4, 5 y 6 de febrero. Estas pruebas se celebrarán finalmente los días 11, 12 y 13 de febrero de 2026, respectivamente, debido a las previsiones meteorológicas.