El Consejo de Gobierno andaluz aprueba este miércoles el decreto del profesorado emérito y la Red Comparte Experiencia

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Andalucía tiene previsto aprobar este miércoles, 4 de febrero, en el marco de su reunión semanal, el Proyecto de Decreto que regula la figura y las actividades del profesorado emérito colaborador en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma, así como la creación de la Red Comparte Experiencia.

Así se recoge en el orden del día de la sesión del Consejo de Gobierno, consultado por Europa Press. Esta medida fue anunciada el pasado mes de enero por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, quien destacó que el decreto permitirá a los docentes eméritos que deseen continuar participando en la actividad docente integrarse en la Red Comparte Experiencia.

Entre otros asuntos del día, el Consejo abordará la propuesta de acuerdo para tomar conocimiento de la aprobación del Plan de Acción Anual 2026 de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, así como las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para la formación del personal funcionario en prácticas durante el curso 2025/2026.