El río Guadalquivir pasa en nivel rojo por toda la provincia de Córdoba y afluentes en rojo y amarillo

El río Guadalquivir pasa en nivel rojo este jueves por toda la provincia de Córdoba. Un viandante fotografía el caudal, en la capital - GUILLERMO MORALES /EUROPA PRESS

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El río Guadalquivir pasa en nivel rojo este jueves por toda la provincia de Córdoba y parte de sus afluentes alcanzan el mismo nivel y en otros la situación de subida del caudal se sitúa en amarillo como consecuencia de las lluvias constantes caídas en los últimos días.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) pasadas las 13,30 horas de este jueves, en el Azud de Alcolea se registran 1.256 metros cúbicos por segundo, para llegar después a la capital cordobesa con 4,28 metros de altura, cuando el umbral rojo se marca desde los 2,5 metros.

Al salir de la ciudad, pero aún en su término, a la altura del aeropuerto, el Guadalquivir recibe al río Guadajoz, que en Valchillón está en nivel rojo, con 3,40 metros de altura, mientras que aguas arriba, en Castro del Río, el nivel es naranja, con 3,14 metros.

Posteriormente, el río Guadalquivir transcurre por el término de Almodóvar del Río, donde el umbral rojo se marca en unos siete metros, si bien supera los nueve metros en dicha zona. Tras ello, el río sigue camino de Palma del Río, donde desemboca también el río Genil, que en dicho término está al límite del umbral amarillo y en El Judío, aguas arriba, sobrepasa el nivel rojo. También va en rojo por Puente Genil, mientras que en Benamejí bajó en la noche de este miércoles del nivel amarillo y está a menos de dos metros de volver a alcanzarlo.

En cuanto a otros afluentes de la cuenca del Guadalquivir a su paso por la provincia cordobesa, el río Cuzna ha bajado del nivel rojo desde las 8,00 horas de este jueves y se encuentra en nivel amarillo con 1,8 metros de altura; el río Bembézar está en el nivel amarillo con cuatro metros de altura, y el río Cabra por Santaella, antes de desembocar en el Genil, va en nivel rojo, con 2,3 metros de altura.