El río Guadalquivir roza los seis metros de altura a su paso por Córdoba durante el fin de semana

El paso del Río Guadalquivir por Córdoba como consecuencia de la borrasca. - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El río Guadalquivir a su paso por Córdoba ha rozado los seis metros de altura durante el fin de semana, manteniéndose en valores comprendidos entre los 5,9 y los 5,4 metros desde el viernes hasta este domingo. Entre el miércoles y el viernes, el caudal ha experimentado una crecida de cerca de tres metros, nivel que se ha mantenido a lo largo del fin de semana.

Según recoge el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), consultado por Europa Press, el nivel rojo del río a su paso por Córdoba se alcanza al superar los de 2,5 metros de altura, que establece el riesgo de inundación, y se ha situado en seis metros.

Ante ello, el departamento de Conservación de Carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en la provincia, ha procedido al "corte al tránsito de peatones" del Puente Romano de Córdoba por el "riesgo" que supondría transitar por el mismo "ante la subida del caudal del Río Guadalquivir a su paso por la ciudad".

Junto a ello, está previsto que, más allá del precinto ya colocado en ambos extremos del Puente Romano, que une la Torre de la Calahorra con la denominada Puerta del Puente y la Mezquita-Catedral, el Ayuntamiento de Córdoba colocará elementos para impedir el paso de peatones.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha informado de que se ha habilitado el Centro Cívico de Levante para atender cualquier información o duda de las personas desalojadas de sus casas, unas mil de 704 viviendas, por la crecida del río Guadalquivir y arroyos cercanos. Además, ha indicado que a fecha de este viernes no se prevén más desalojos, por manejar estos días llegar a la situación vivida en febrero de 2010, aunque "el río no para de crecer".

Asimismo, el regidor ha detallado que para "la atención preferente" se ha habilitado el citado centro cívico y el número de teléfono 645598026, "para que los afectados puedan disponer de esa línea" para información y dudas, además de estar en contacto con "sus representantes vecinales y de que tienen puntos de información en los propios lugares afectados con presencia de Policía Local y Bomberos".