Del Río pide respeto a las decisiones judiciales, basadas en "procedimientos con todas las garantías"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, atiende a los periodistas en la Real Chancillería de Granada - EUROPA PRESS

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha pedido este martes respeto a las decisiones judiciales que se dan en el marco del "sistema constitucional" y basadas en "procedimientos con todas las garantías".

Así lo ha señalado en el tradicional encuentro con los medios con motivo de la Navidad en la Real Chancillería de Granada, donde ha sido preguntado por la reciente sentencia condenatoria del Tribunal Supremo (TS) al anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ha reconocido que la sentencia ha podido ser rápida, lo cual ha encuadrado en los "medios que muchas veces" no hay en la periferia y con los que sí cuentan el TS o la Audiencia Nacional, si bien ha señalado que, aunque se puede entrar en valoraciones sobre el "fondo" de sus decisiones, es importante respetarlas y no "desacreditar" el sistema.

"Estamos en un sistema constitucional donde se establecen unas funciones legislativas", gubernativas y judiciales, "y o nos" lo "creemos", lo cual "supone que se celebra un juicio con todas la garantías", llevándose a cabo "todas las pruebas que han propuesto las partes, y se dicta una resolución", o "entonces no lo necesitamos" y "que cada uno dé la solución que quiera".

"Pero si nos creemos ese sistema constitucional", en que "lo importante no es el resultado, sino que para llegar" al mismo "ha habido un procedimiento con todas las garantías, con todas las partes", y "con todas las pruebas que se han querido pedir en audiencias públicas, escuchándose uno y otro" en un tribunal como "en este caso es el TS", ha proseguido Del Río, "hay que respetarlo".

Sobre esa base, pueden hacerse "las valoraciones de fondo" en tanto puede haber quienes creen que una decisión "no es acertada o que es desacertada", así como articularse "los recursos que se puedan interponer".

Lo importante en su opinión es "no desacreditar el sistema general, porque entonces ya no son necesarios los jueces, entonces ya nos bastará con cualquiera que dicte sentencia".

"MENSAJE BASTANTE DAÑINO"

En el inicio de sus declaraciones a los periodistas en Granada, el presidente del TSJA ha reconocido que el que se despide ha sido un "año complicado" por los problemas que ha podido haber "de carácter institucional" y en la relación entre los poderes del Estado "en los últimos meses", con los que se "lanza un mensaje bastante dañino a la sociedad".

Debe haber, ha proseguido, una "relación más normalizada" y de "más respeto entre los poderes del Estado", en el marco de un "sistema constitucional" que ha considerado ha de valorarse "siempre".