El ritmo de comercialización de aceite es superior al del 2024 y solo queda el 36% de lo producido, según COAG Jaén

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG sostiene que el ritmo de comercialización de aceite está siendo superior al año pasado y apenas si queda un 36 por ciento del producido, según los últimos datos facilitados y confirmados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Los productores habían vendido a 31 de julio, el 87 por ciento de la cosecha y las existencias que quedan en las bodegas de las almazaras, distribución y Patrimonio Comunal Olivarero, todas juntas, suponen apenas un 36 por ciento del aceite producido.

Si se compara con el mismo mes del año pasado, el porcentaje de aceite almacenado respecto a lo producido es menor, ya que a 31 de julio de 2024 era de un 40 por ciento. Además, COAG indica en un comunicado que hay que tener en cuenta que la producción de aceite del año pasado fue alrededor de un 50 por ciento menor a la de esta campaña.

Cuando restan tres meses hasta que empiece a entrar el nuevo aceite, las almazaras apenas si tienen un 13 por ciento del aceite producido, en total 321.936 toneladas, mientras que la distribución cuenta con 187.725 toneladas y el Patrimonio Comunal Olivarero 3.952 toneladas.

A esto, COAG le suma la vecería propia del cultivo del olivar, las altas temperaturas del mes de mayo que afectaron a los olivares en flor de algunas zonas, los ataques de plagas que no afectan a la calidad, pero sí a la producción, y el estrés hídrico del mes de julio y agosto.

El secretario de Organización de COAG Jaén, Francisco Elvira, ha incidido en que los datos hechos públicos por la AICA, confirman que "no tiene sentido que se produzcan caídas del precio en origen, cuando no hay excedentes y en el resto de países productores no cuentan con stock suficiente".

Según los datos de la AICA --aún provisionales--, a 31 de julio y desde que comenzó la campaña el 1 de octubre, habían salido al mercado desde las almazaras 1.229.971,01 toneladas, un 87 por ciento de la producción total de la campaña. Del total, 125.995 toneladas lo hicieron en el mes de junio.

En cuanto a las existencias totales de aceite, es decir de productores, más distribuidores y Patrimonio Comunal Olivarero, a 31 de julio había 513.613 toneladas de aceite, de las cuales 321.936 toneladas se encontraban en manos de los productores, 187.725 toneladas de los envasadores, y 3.951 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero.