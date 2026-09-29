Roban ornamentos de una decena de lápidas en el cementerio municipal de Nigüelas (Granada)

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NIGÜELAS (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

Elementos ornamentales de al menos una decena de lápidas del cementerio municipal de Nigüelas (Granada) han sido robados en los últimos días según ha informado el Ayuntamiento de esta localidad del Valle de Lecrín.

En un comunicado en redes sociales consultado por Europa Press el propio Consistorio se refiere a esta afectación en el camposanto como "actos vandálicos", y asegura que, según las primeras indagaciones, los hechos podrían haber ocurrido este pasado lunes 28 de septiembre.

"Los daños incluyen la sustracción de argollas de bronce, letras, centros y otros elementos ornamentales de más de diez lápidas", señala en su comunicado el Ayuntamiento, que también adelanta que va a denunciar estos hechos, los cuales condena, así como muestra su rechazo contra "cualquier acto de vandalismo que atente contra nuestro patrimonio y contra el respeto debido a nuestros seres queridos".