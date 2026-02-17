Robles alaba el despliegue de la UME en Adamuz y las borrascas: "Está preparada para cualquier incidencia"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita a la BIEM II. A 17 de febrero de 2026 en Morón de la Frontera, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa ha estado en Morón de la Frontera con los miembros del Batallón de Intervención en Emergencias II (BIEM II), que han intervenido en el accidente ferroviario de Adamuz y en las inundaciones de los últimos días en distintas zonas de Andalucía. En ambas, el despliegue técnico y de personal demuestra que "la UME está preparada para cualquier incidencia, con una agilidad y coordinación envidiables".

Este 2026 ha arrancado con la Unidad Militar de Emergencias, "como siempre, preparada para cumplir con su lema 'Para Servir', ha subrayado la ministra. Casi 700 militares y cerca de 230 medios son las cifras de movilización de los dos sucesos que han supuesto la activación de la UME, en ambos casos, en Andalucía. El accidente ferroviario de Adamuz ha demostrado "no sólo que los hombres y mujeres de esta unidad son los mejores profesionales, sino que son un ejemplo de empatía y una mano amiga para los afectados por cualquier emergencia", ha dicho la ministra de Defensa, quien ha visitado el BIEM II, en su base de Morón, que ha sido referente en ambas misiones, tal como ha recogido el Gobierno en una nota.

Robles ha señalado que "es un orgullo poder contar con un equipo tan preparado y tan comprometido con cualquier tarea encomendada por muy complicada que sea", a la vez que ha destacado "la capacidad de poder dar respuesta en tiempo récord y la versatilidad de las intervenciones". Algo que queda patente con el apoyo prestado en Adamuz (Córdoba), donde no sólo se puso a disposición material como elementos de iluminación, bombas hidráulicas para el levantamiento de los vagones y su posterior estabilización o depósitos para los fallecidos, sino que se realizó una importante labor, con un destacado peso humano como es la custodia y traslado de los cadáveres.

"Por suerte, en las inundaciones de los últimos días en Andalucía no ha habido que lamentar tantas pérdidas humanas, aunque ha habido momentos muy complicados en los que se ha tenido que luchar contra el reloj", precisamente para garantizar la seguridad y la vida de los vecinos afectados, como ocurrió con una persona electrodependiente, que necesitaba combustible para el grupo electrógeno de su respirador. "Han sido dos semanas de trabajo en las que no ha habido ni un momento de descanso porque lo importante son las personas y no dejar nadie atrás", ha dicho Margarita Robles, que ha insistido en que "eso es algo que llevan siempre a gala en la UME, allá donde están".