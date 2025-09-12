Robles valora "la generosidad y compromiso con la paz" de militares de Cerro Muriano (Córdoba) en la dana y en Líbano

Margarita Robles visita la Brigada 'Guzmán el Bueno' X y preside la entrega de condecoraciones a los participantes en la Operación 'Libre Hidalgo' en Líbano y en la Operación 'Dana 2024'. Base Cerro Muriano (Córdoba). - RUBÉN SOMONTE/MDE

CÓRDOBA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado este viernes que "la generosidad y compromiso con la paz es indiscutible" por parte de los integrantes de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, de Cerro Muriano (Córdoba), a quienes ha visitado para materializar el reconocimiento, con condecoraciones por la participación en labores por la dana y también han recibido una distinción por la labor en Líbano, en el marco de la misión Unifil.

En el acto, Robles ha definido a los condecorados por "el afán de superación, conocimientos y capacitación, así como una extraordinaria vocación de servicio".

De este modo, han recibido la medalla 'Operación Inundaciones', que es un acto de justicia "con todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que, desde el primer momento y durante todo el tiempo que fue necesario, estuvieron en Valencia ayudando a todas las personas y localidades afectadas por la dana".

Casi 1.700 militares se desplegaron en un total de once rotaciones en las que el personal "realizó tareas de reparto de material de primera necesidad, limpieza de calles y garajes, retirada de coches y búsqueda de desaparecidos", tal y como ha señalado el general jefe de la brigada, Fernando Ruiz, quien ha cifrado en 115 los vehículos ligeros y pesados, así como máquinas de ingenieros para ayudar al personal.

Todo ello, fruto de "un riguroso plan de preparación y disponibilidad inmediata que permitió que la brigada se movilizara en apenas una hora, desde su activación", ha detallado.

La ministra de Defensa, acompañada por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el general Amador Enseñat y Berea, ha reiterado algo que "queda reflejado en cada encuesta que sitúa a las Fuerzas Armadas como la institución más valorada: el cariño y el reconocimiento que se les tiene allí donde están desplegados".

Robles ha significado la importancia de "su entrega y su profesionalidad, en cualquier parte de España y el mundo, y ante cualquier situación", y ha manifestado, nuevamente, su orgullo por "poder tener unas Fuerzas Armadas profesionales y siempre a la altura de las circunstancias".

Por eso, no ha querido finalizar su intervención sin tener unas palabras de recuerdo a los fallecidos en unas maniobras precisamente, en Cerro Muriano, en diciembre de 2023.

DE CÓRDOBA A LÍBANO

Por otra parte, el papel de España y su trabajo por la paz en Líbano recibe, siempre, el reconocimiento por parte de las autoridades del país y, sobre todo, por parte de sus Fuerzas Armadas y la población civil.

El personal de la Brigada Guzmán el Bueno X lideró la Brigada Multinacional Este en el marco de la misión Unifil, desde noviembre de 2024 al pasado mes de mayo, aportando en torno a 600 hombres y mujeres.

Por lo tanto, durante parte de ese período de tiempo, el despliegue fue doble, en Valencia y en Líbano, evidenciando que los militares españoles están donde se les necesita.

Necesidades que, en este caso, van desde la formación a militares de las Fuerzas Armadas libanesas, asistencia sanitaria o reconstrucción de las comunicaciones, han detallado desde el Ministerio.