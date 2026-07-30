El robo de 13.000 metros de cable de cobre en la zona Norte de Granada activa un amplio dispositivo policial

Cobre intervenido. Archivo. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El robo de más de 13.000 metros de cable de cobre del alumbrado público en la zona Norte de Granada este mes de julio ha supuesto la activación de un amplio dispositivo policial que se ha saldado hasta el momento con cuatro detenidos y hasta nueve identificados.

Según las denuncias recibidas en dependencias policiales, los robos se han producido en el periodo comprendido entre los días 11 y 29 de julio a una veintena de calles del distrito Norte, con especial incidencia en el barrio de San Francisco y la zona del Recinto Ferial. La evaluación del cobre robado y los daños causados arrojan una cifra cercana a los 50.000 euros.

Como consecuencia de esta realidad, Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo en el que participan agentes especializados adscritos a la Comisaría del distrito Norte y miembros de distintas unidades de Seguridad Ciudadana para prevenir nuevos robos, principalmente el destinado a iluminación vial, e identificar y detener a los presuntos autores.

Hasta el momento han sido identificados hasta nueve individuos que estarían directamente relacionados con este tipo de actividad delictiva, todos ellos varones de nacionalidad española junto con un individuo de nacionalidad marroquí, la mayoría de ellos con antecedentes policiales.

Paralelamente, también han sido identificados tres vehículos utilizados por los presuntos autores para desplazarse y transportar el material robado, tratándose concretamente de dos furgonetas de gran capacidad y un turismo.

En lo que respecta a la Policía Nacional, el pasado 12 de julio se detuvo a un varón de 36 años y nacionalidad marroquí, el cual fue sorprendido en plena acción. Cerca de las doce de la noche y, en una calle del distrito Norte, fue localizado por una dotación policial de servicio en la zona cuando se encontraba cortando y extrayendo el cableado del alumbrado público. A este individuo se le intervinieron varios alicates aislados con cinta de embalar, unas tijeras y un par de destornilladores.

Este mismo individuo fue detenido doce días más tarde por la Policía Local en compañía de otro varón sustrayendo cien metros de cable tras forzar varias arquetas. Un segundo individuo, de nacionalidad española y 52 años de edad fue detenido el pasado 27 de julio cuando fue sorprendido cuando se encontraba en el interior de una arqueta sustrayendo 40 metros de cableado.

A dicho individuo se le intervinieron ocho tijeras de corte y una herramienta diseñada para facilitar la apertura de dichas arquetas.

Un tercer detenido fue sorprendido cuando se encontraba, sobre las diez de la noche en el interior de los vestuarios de una instalación deportiva del distrito Norte, arrancando las tuberías de cobre de los vestuarios.

También pudieron observar cómo se había sacado el cableado eléctrico de paredes y techo, el cual se hallaba amontonado en un rincón. La inspección del resto de dependencias reveló también que, el candado que cerraba las oficinas se encontraba fracturado, así como diversos cajones violentados y revueltos pertenecientes a una mesa que allí se encontraba.

El cuarto detenido vinculado a esta actividad delictiva ha sido un varón de nacionalidad rumana, de 19 años de edad y sin antecedentes policiales previos. Durante el registro de su vivienda, ubicada en una calle de la barriada de Almanjáyar, le fueron incautadas cuatro bolsas de plástico conteniendo picadura y cogollos de marihuana con un peso superior a los cuatro kilos, además de un saco conteniendo tubos de cobre, una bolsa de basura y otro saco de tela, ambos conteniendo más cable de cobre en su interior.

Tanto el dispositivo como la investigación vinculada al mismo siguen en marcha, no descartándose futuras detenciones en relación a estos hechos. Todos los detenidos realizados por Policía Nacional ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.