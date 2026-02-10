Rocío Díaz anuncia una inversión de 76 millones para la variante de Cabra (Córdoba) en la Autovía del Olivar

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una atención a medios. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha anunciado este martes, respecto al proyecto de la variante de Cabra (Córdoba) como parte de la futura Autovía del Olivar, que en su consejería tienen "una estimación para esa obra de 76 millones de euros".

Así lo ha destacado, en la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz, a preguntas de la parlamentaria del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio, quien a instado a la consejera a decir "¿cuándo van a empezar las obras de la Autovía del Olivar" en la provincia "¿y cuánto presupuesto tiene previsto?", a la vez que le ha pedido "que no insulte más a la inteligencia de los cordobeses" y deje de aludir a "la culpa de los otros, en el pasado", porque en los ocho años de gobierno del PP en Andalucía su balance es de "cero kilómetros" nuevos.

Ante esto, Rocío Díaz ha asegurado que cuando el Gobierno que preside el popular Juanma Moreno se puso al frente de la Junta de Andalucía "no se encontró una autovía lista para iniciar las obras, como ustedes pretenden hacer ver, sino una sucesión de documentos inservibles que obligaban, por responsabilidad, a empezar prácticamente desde cero, y eso es una realidad administrativa que les tengo que poner encima de la mesa".

A pesar de ello y según ha afirmado la consejera, "en el caso concreto de la provincia de Córdoba hemos actuado con seriedad. Estamos desarrollando los proyectos de la variante de Cabra, que roza los ocho kilómetros y se encuentra en tramitación medioambiental, y el tramo de Las Navas del Serpillar, en Lucena, cuya actuación abarca cinco kilómetros".

A este respecto, según ha señalado, "no vamos a generar falsas expectativas, por supuesto, ni vamos a saltarnos los trámites. Esta consejería trabaja con rigor, trabaja con planificación, trabaja con respeto a la legalidad y trabaja con verdad, y esa es la diferencia que tenemos entre unos y otros".

En lo referido a la variante de Cabra, Rocío Díaz ha precisado que su proyecto "está en fase de redacción, porque creemos que es importante, y esperamos que esta acción finalice, como es nuestro objetivo, en este año 2026, y tenemos una estimación para esa obra de 76 millones de euros".

De modo que el actual Gobierno andaluz ha "sacado adelante" y "reactivado grandes proyectos en Andalucía", recordando, por último, a Ambrosio, que "los proyectos no se pueden poner en marcha si están caducados o si están guardados en un cajón o si no cumplen con los requisitos legales", y eso, los socialistas "lo deben de conocer, como creo y sé que lo conocen", ha concluido.