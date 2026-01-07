Rocío Díaz pide a Monachil "complicidad y lealtad institucional" en la gestión de Sierra Nevada

Archivo - La consejera de Fomento y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

GRANADA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reclamado este miércoles al Ayuntamiento de Monachil (Granada) "complicidad y esa necesaria lealtad institucional" en la parte que le compete en la gestión de la urbanización de Pradollano y el entorno de la estación de esquí de Sierra Nevada.

Rocío Díaz se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Granada sobre las quejas por la falta de limpieza y dificultades de acceso en algunas aceras y carreteras del término municipal de Monachil, sobre el que se asienta el recinto invernal.

La consejera ha defendido ante todo la gestión de la Junta en la estación, apoyada con una inversión de 120 millones de euros desde que el PP accedió al Gobierno andaluz y que también se ha dejado ver en los "buenos datos" de la recién finalizada campaña navideña.

No obstante, se ha mostrado consciente de que siempre "hay cosas que mejorar" y ha reclamado a Monachil "esa complicidad y esa necesaria lealtad institucional" porque hay "una muy buena parte de la gestión que depende del ayuntamiento".

"Ha habido un corte de agua, que es gestión municipal, y hay que dar respuesta con agilidad y con transparencia a los vecinos de la estación de esquí y también a las personas que disfrutaban de una estancia en Sierra Nevada en los distintos hoteles".

"Hay que dar respuesta, por supuesto, en las infraestructuras que dependen del municipio, las competencias están claras y hay que también agilizar y mejorar la vida de las personas que eligen esa estación de esquí", ha razonado la consejera, quien ha señalado que si se hace ese trabajo conjunto, también de la mano del sector privado, "el destino es inmejorable"; también por el tiempo que está "acompañando" esta temporada.

Ha incidido la consejera de Fomento en que "nunca antes se había invertido tanto y se había puesto tanto el foco en Cetursa Sierra Nevada", puesto que se ha invertido en remontes, en nuevas alfombras de iniciación y han salido adelante "importantes" proyectos.

Se ha referido también a los 19 millones de inversión en la carretera de acceso a Sierra Nevada para mejorar la seguridad y a los parking disuasorios previstos, entre otras actuaciones para asegurar seguidamente que su departamento sigue "en ese diálogo continuo" con todos los sectores y entidades implicadas para seguir mejorando el recinto invernal.