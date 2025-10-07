Rodríguez lamenta la "negativa" del presidente de la Diputación de Jaén a una reunión sobre el aeropuerto de Granada

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, del PP, ha lamentado "profundamente" la "negativa" de su homólogo en la institución provincial de Jaén, Francisco Reyes, del PSOE, a mantener el encuentro que este pasado lunes le solicitaba por carta para abordar nuevas vías de colaboración en la promoción del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, en término municipal de Chauchina, en el área metropolitana granadina.

Así lo ha señalado Rodríguez en un comunicado que ha difundido la Diputación de Granada después, según ha mantenido, de haber tenido conocimiento de la declinación de la institución provincial jiennense a este encuentro a través de los medios de comunicación. Todo ello tras señalar este martes Reyes que ha enviado una carta a su homólogo granadino en la que le ha trasladado que cualquier cambio sobre el aeródromo se debe presentar en la Mesa del Aeropuerto, compuesta por las diputaciones de Jaén y Granada, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, Aena y diferentes ayuntamientos, entre otras instituciones y entidades.

Según ha detallado el comunicado del presidente Francis Rodríguez este martes, el encuentro tenía como objetivo que la institución provincial jiennense "se sumara con hechos, inversión y presupuesto, al igual que ya está haciendo la Diputación de Granada, a una estrategia común que permita aumentar la conectividad aérea del aeropuerto, cuyo nombre comparten ambas provincias".

El presidente ha considerado "sorprendente" que el máximo representante de la Diputación de Jaén, competente en dicha materia, "haya declinado y rechazado la invitación para alcanzar un acuerdo que posibilite que ambas instituciones trabajen de la mano en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo de las provincias de Granada" y jiennense.

El ofrecimiento que hacía en la misiva de este pasado lunes Rodríguez al presidente de la Diputación de Jaén se producía después de que, el pasado miércoles por la noche, el primero planteara en su alocución en la entrega de los Premios de Turismo de Granada 2025 si el aeródromo debía de llevar el nombre de la provincia vecina si su institución provincial "no destina recursos" para su promoción, un debate que contó con la oposición de la Subdelegación del Gobierno en la provincia granadina, que llamó a no "iniciar conflictos con otras provincias".

"Las declaraciones que realizó sobre la eliminación de Jaén del nombre del aeropuerto y que considero desafortunadas, se deberían haber materializado en una propuesta firme en este órgano", ha subrayado este martes Reyes, que ha apostillado que este es el escenario idóneo para también "exigir a la Junta de Andalucía que incentive nuevos vuelos al aeropuerto, por el bien de ambas provincias, como sí esta haciendo con otros andaluces, como Málaga, Sevilla o Jerez".

En esta misiva, Reyes, que ha mostrado su "sorpresa" por haber conocido este pasado lunes a través de los medios de comunicación la propuesta de Rodríguez sobre una reunión acerca de "dos cuestiones de mucha importancia para ambas provincias", como son el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y la A-81, ha apuntado sobre este último asunto que había fijada una reunión con la participación de las diputaciones de Granada, Córdoba, Badajoz y Jaén, por ser las provincias afectadas por esta carretera, y que "la Diputación de Granada, por problemas de agenda, aplazó".

REUNIÓN PENDIENTE TRAS SEMANA SANTA

Tras el intento de cerrar una nueva reunión el 10 de abril, Reyes ha explicado que se les comunicó desde la Diputación de Granada que "después de Semana Santa se pondrían en contacto con nosotros", sin que hasta la fecha hayan "tenido respuesta por su parte, más allá de lo anunciado este lunes a los medios".

Por el contrario, Reyes ha remarcado que sí hubo una reunión entre las corporaciones granadina y cordobesa el pasado 6 de mayo para abordar este asunto. "En ese punto, desde mi gabinete se pusieron en contacto con el suyo y nos afirmaron que iban a buscar nuevas fechas para un encuentro con las diputaciones afectadas sin que hayamos tenido respuesta hasta el momento", ha expuesto.

Como conclusión, el presidente de la Diputación jiennense ha señalado en la carta que no tiene ningún problema en asistir a una reunión, pero en el marco de la Mesa del Aeropuerto, así como en retomar la propuesta inicial del encuentro con las cuatro diputaciones provinciales respecto a la A-81.