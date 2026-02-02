PP reclama al Gobierno una evaluación "urgente" de los daños del temporal en la costa de Granada

El diputado del PP Carlos Rojas, en el centro del grupo de dirigentes 'populares' que han visitado la zona de playas de Motril - PP

MOTRIL (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El diputado del PP en el Congreso Carlos Rojas ha reclamado este lunes al Gobierno una evaluación "urgente" de los daños del temporal en la Costa Tropical, en la provincia de Granada, exigiendo además "transparencia" en el desarrollo de los proyectos de los espigones al tiempo que ha destacado la coordinación entre Junta, Diputación y Mancomunidad, con gobiernos 'populares'.

En una nota de prensa, el PP ha detallado que sus diputados granadinos en el Congreso han registrado una iniciativa para pedir al Gobierno esta evaluación "con urgencia" de los daños que en concreto la borrasca Kristin ha provocado en la costa de Granada.

Así lo ha anunciado Carlos Rojas tras realizar una visita a la zona afectada por el temporal junto al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y alcaldes y responsables municipales del PP.

Rojas ha reclamado al Gobierno "que avance con claridad en los proyectos de los espigones previstos para la protección del litoral, con transparencia y toda la información para culminar una infraestructura clave para la zona de la playa de Motril, que también ha sufrido los efectos del temporal".

"Hacía años que la costa no sufría un temporal de tal magnitud y la respuesta ha sido inmediata y ejemplar". Rojas ha agradecido públicamente el trabajo sobre el terreno en los días más duros de la borrasca, "en una actuación en la que han atendido todas las incidencias en un contexto de especial dificultad".

El diputado ha señalado que la coordinación entre administraciones ha sido determinante para minimizar los efectos del temporal. "Tanto la mancomunidad como los ayuntamientos de la costa, la Diputación y la Junta de Andalucía han actuado de manera conjunta y eficaz y ha evitado daños aún mayores", ha concluido.