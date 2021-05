Romero (Cs): "no me perdonaría no votar a favor" también de la iniciativa de PP y Vox sobre la segunda reforma fiscal

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Sergio Romero, ha explicado este miércoles que su partido votará a favor también de la misma Proposición de Ley que el PP ha presentado por separado tanto con Cs como con Vox sobre la segunda reforma fiscal que ha emprendido el Gobierno andaluz.

Romero ha asegurado el voto afirmativo "igual que vamos a votar la nuestra". "No me perdonaría no votar a favor de esta Proposición de Ley", ha apostillado.

En una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Andalucía, a preguntas de los periodistas, Romero ha abogado por el voto favorable para "una iniciativa análoga", que tendrán un debate conjunto y una votación por separado, y para la que ha reclamado el apoyo del "resto de la oposición" con el argumento de que la iniciativa que se debate esta tarde en el Pleno del Parlamento de Andalucía supone "quitarle el pie a los andaluces en materia fiscal, llegar a fin de mes con más holgura".

En su argumentación inicial, Romero ha sostenido que la Proposición de Ley sobre la reforma tributaria de Andalucía implica "un antes y después para la fiscalidad en Andalucía", hecho que ha retrotraído a la llegada de este partido en el Parlamento de Andalucía para afirmar que "sabemos que en 2015 Andalucía era un infierno fiscal", para apuntar seguidamente que "ahora no se asfixia a los ciudadanos, a los autónomos y a los empresarios".

"Quiero destacar que le vamos a bajar los impuestos a más de la mitad de los andaluces", ha apuntado el portavoz parlamentario de Ciudadanos, que ha recordado que "son 329 millones los que ahorramos a los andaluces", cifra que ha presentado como "dinero que tendrán los andaluces en sus bolsillos para atender sus necesidades".

"Ciudadanos es la garantía de que bajen los impuestos", ha sostenido Romero, quien ha subrayado que la Proposición de Ley es "muy ambiciosa, toca diferentes materias, sensibilidades", entre las que ha incluido impuestos como el IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).

El portavoz parlamentario ha asegurado que esta segunda reforma fiscal, continuación de la emprendida en abril de 2019, trae consigo "más posibilidades, oportunidades de acceder a la vivienda, de apoyar a las empresas, de creación de empleo, de ayudar a las personas con discapacidad, a las familias, a todos los tipos de familias".

El portavoz de CS ha subrayado otras iniciativas que se abordan en el Parlamento de Andalucía como las ayudas de las que se podrán beneficiar las Entidades Locales Autónomas (ELA) con la aprobación del Decreto-ley 8/2021 sobre subvenciones, según ha explicado este partido por medio de una nota.

"Un total de dos millones y medio irán a las 87 ELA que hay en Andalucía. Van a recibir ayudas directas para que puedan desarrollar de una forma más amplia las competencias que tienen por ley y para que puedan dar más servicios a su ciudadanía. Ciudadanos está con todos los andaluces", ha afirmado.

Para finalizar, el dirigente naranja ha aplaudido el paquete de ayudas en materia de dependencia aprobado ayer en Consejo de Gobierno, "un paquete de 59 millones para incorporar a más de 17.000 dependientes al sistema de dependencia".

Romero ha recordado que las competencias en esta materia están divididas en un 50% entre Gobierno y Comunidad Autónoma, pero "Sánchez incumple la ley porque más del 80% lo asume el Gobierno de la Junta, la Consejería de Igualdad", ha zanjado Romero.