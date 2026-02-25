Rosa María Rodríguez confía en que su medalla ayude a que "niños y niñas estudien ciencias" y elijan la investigación

Imagen de archivo de la investigadora de Jaén Rosa María Rodríguez, que recibirá la Medalla de Andalucía con motivo del 28F de 2026 - ROSA MARÍA RODRÍGUEZ/REDES SOCIALES

JAÉN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rosa María Rodríguez, Medalla de Andalucía a la Investigación, Ciencia y Salud, se ha mostrado confiada en que su distinción contribuya a que "niños y niñas estudien ciencias" y opten por la investigación como una opción de futuro.

"Espero también que la medalla sirva de referente para que las nuevas generaciones, tanto los niños como las niñas estudien ciencias, ingenierías y si es Ingeniería Informática, mejor o que se dediquen a la investigación, que también hace falta". Pero lo más importante, según ha indicado Rodríguez a Europa Press, es que las nuevas generaciones "piensen que con el esfuerzo, con el trabajo, con la constancia se pueden conseguir tus metas, tus objetivos y hacer tus sueños realidad".

Para Rodríguez, recibir esta distinción es una "recompensa muy grande". "Ahora mismo para mí es una recompensa muy grande y un orgullo recibir esta Medalla de Andalucía en mi campo, en investigación, que es a lo que me dedico", ha afirmado Rodríguez.

Ha añadido que nunca pensó en esta condecoración que ahora recibe "con mucha humildad". A esta investigadora jiennense la noticia le llegó hace "unos días" por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aunque no ha sido hasta hoy cuando se ha hecho oficial con la aprobación en el Consejo de Gobierno.

Rosa María Rodríguez Domínguez es profesora titular de la Universidad de Jaén (UJA) e investigadora de referencia internacional en el campo de la informática, donde se ha convertido en una de las científicas más relevantes dentro de su área de conocimiento.

Nacida en Guarromán (Jaén) el 26 de marzo de 1983, es ingeniera y doctora en Informática por la UJA desde el año 2013, obteniendo el premio extraordinario de doctorado en el ámbito de Ingeniería y Arquitectura (otorgado en 2017).

Disfrutó posteriormente de varios contratos posdoctorales de prestigio como el Juan de la Cierva, en la Universidad de Granada (2014-2019), y el Ramón y Cajal, en la propia universidad jiennense (2019-2024), donde ejerce actualmente su labor como docente, dentro del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos del Departamento de Informática, formando a estudiantes de grado y posgrado, y como investigadora.

Adscrita al grupo de investigación Sistemas inteligentes basados en análisis de decisión difusos de la UJA, sus principales líneas de trabajo se desarrollan en el modelado de preferencias lingüísticas, la toma de decisiones, los sistemas de soporte a la toma de decisiones y los modelos basados en lógica difusa e inteligencia computacional, campos en los que cuenta con una gran repercusión mundial.

Ha publicado más de 70 artículos en revistas indexadas por el SCI (Science Citation Index), recibiendo numerosos reconocimientos internacionales. En 2012, obtuvo el Premio IEEE Transactions on Fuzzy Systems al Artículo Destacado, mientras que en 2013 fue distinguida con el premio al mejor trabajo de estudiante de doctorado en el congreso international Conference on Machine Learning and Cybernetics, celebrado en Tianjin (China).

Además, ha sido clasificada durante varios años como Highly Cited Researcher, según los Essential Science Indicators del Web of Science, lo que la convierte hoy día en una de las investigadoras más citadas de su área científica a nivel mundial y una de las científicas españolas con más relevancia.

De hecho, suele estar referenciada de forma anual en el prestigioso 'World's Top 2% Scientists', publicado por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos) y que identifica a los investigadores e investigadoras más influyentes en sus áreas de conocimiento a nivel internacional, cuyos trabajos han tenido mayor impacto al estar entre los más citados en el ámbito académico.

Rosa María Rodríguez estaca también por su labor divulgativa. Es editora jefe de la Revista Internacional de Sistemas de Inteligencia Computacional, así como editora asociada de 'IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Engineering Applications of Artificial Intelligence', 'IEEE Open Journal of the Computer Society' y la Revista Internacional de Sistemas Fuzzy.

Asimismo, la científica jiennense es considerada, gracias a su prestigio internacional, una referencia a la hora de visibilizar el papel de la mujer en la ciencia, especialmente en disciplinas como la Informática, con baja representación femenina, sirviendo de inspiración a otras mujeres y niñas andaluzas.