Rozalen recibe la Insignia de Oro en el acto de entrega en Córdoba de los XVIII Premios Salud Mental Andalucía

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Salud Mental Andalucía ha celebrado este martes en Córdoba la XVIII edición de los Premios Salud Mental Andalucía, un acto enmarcado en los eventos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, y en esta cita la Federación ha rendido homenaje a personas, instituciones y entidades que han destacado por su compromiso en la defensa de los derechos, la inclusión y la visibilización de la salud mental.

En este contexto y según ha informado la federación en una nota, el momento más emotivo de la jornada ha sido la entrega de la Insignia de Oro, el máximo reconocimiento de la Federación, a la cantautora y activista social Rozalén, por su labor de sensibilización en torno a la salud mental a través de la música y la cultura.

Su tema 'Agárrate a la vida', dedicado a la prevención del suicidio, se ha convertido en un himno que rompe tabúes y genera conciencia. Rozalén ha recibido la distinción de manos del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y del presidente de la Federación Salud Mental Andalucía, Manuel Movilla.

En esta edición, la federación ha otorgado dos menciones de honor, a la Diputación de Málaga, por su colaboración clave con el movimiento asociativo a través de Afesol y su impulso de recursos comunitarios, y al Ayuntamiento de Huéscar (Granada), por su apoyo a Afemagra y su compromiso con la salud mental desde el ámbito local.

El premio a entidad de reconocido prestigio ha recaído en la Hermandad del Rocío de Sevilla, por su labor solidaria y apoyo a programas de atención a personas en situación de vulnerabilidad. En la categoría de Profesional de reconocido prestigio ha sido distinguida la exrectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña Guerrero, por su liderazgo inclusivo y pionero en salud mental en el ámbito universitario.

El reconocimiento a Centro Educativo de reconocido prestigio se ha concedido al IES Antonio María Calero de Pozoblanco (Córdoba), por su compromiso educativo y social junto a Afemvap. En el ámbito de la investigación, la federación ha premiado el estudio doctoral 'Quality of life of individuals with serious mental illness and family caregivers', de Alejandro Jesús de Medina-Moragas, por su aportación científica sobre la calidad de vida de personas con problemas graves de salud mental y sus cuidadores.

El galardón en la modalidad de Familiar ha sido para Antonio Garrido, propuesto por Asaenec, por su implicación y apoyo continuado al movimiento asociativo. En la categoría de Personas con experiencia propia en salud mental, los reconocimientos han sido para Roberto Ferrer Hernández, propuesto por FAEM, por su labor cultural y comunitaria a través de la batucada Kun Kun Cai y otras iniciativas artísticas, y para Francisco Javier Moreno de la Torre, propuesto por el Comité Pro Salud Mental, por su compromiso y defensa de los derechos desde Avance Salud Mental Sevilla y la Federación.

En su intervención, el presidente de la federación, Manuel Movilla, ha subrayado que estos premios, "no son solo reconocimientos, son abrazos públicos y gestos de gratitud hacia quienes acompañan y defienden los derechos de las personas con problemas de salud mental y de sus familias".

JESÚS AGUIRRE

La ceremonia, celebrada en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, ha concluido con la intervención del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, quien ha resaltado la labor del movimiento asociativo y ha reiterado la importancia de situar la salud mental como "prioridad" social y política.

Para Jesús Aguirre, "la implicación de todas las administraciones es clave, ya que tenemos muy claro que garantizar una mejor salud mental pasa por seguir trabajando de forma conjunta con federaciones y asociaciones de pacientes, para garantizar la eficiencia de los recursos que se emplean, con el objetivo de salvaguardar la protección de los pacientes y su entorno".

El acto ha contado con la asistencia de la gerente de Faisem, Silvia Maraver, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, el director general de Discapacidad, Pedro Calbó Roca, la delegada de Inclusión de la Junta en Córdoba, Dolores Sánchez, la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, y el teniente de alcalde delegado de Inclusión, Bernardo Jordano, entre otras autoridades.

La Federación Salud Mental Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y la de sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud mental. En la actualidad está integrada por 19 asociaciones.