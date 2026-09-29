RTVA firma un convenio con Save the Children Andalucía para la difusión de acciones para la protección de la infancia

El director general de Canal Sur, Juande Mellado y el director de la Fundación Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca Villén. - RTVA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Canal Sur, Juande Mellado y el director de la Fundación Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca Villén, han suscrito este martes un convenio que tiene como eje central promover la protección de la infancia mediante la información y la sensibilización. De esta forma, ambas entidades "reafirman su compromiso de colaboración para seguir difundiendo y promoviendo los derechos de la infancia".

Según ha señalado la entidad en una nota de prensa, el acuerdo contempla la cooperación entre ambas partes para dar a conocer la situación de los menores en Andalucía y el resto del mundo así como contribuir a concienciar sobre sus problemas. Así, Javier Cuenca ha destacado el importante papel de Canal Sur dada "su implicación, ofreciendo información rigurosa y sensible de todas las acciones que llevamos a cabo". Ante la situación actual, protagonizada por una regresión en los derechos de la infancia, "la comunicación transfiere realidades y Canal Sur contribuye a ello".

Asimismo, el director general de la RTVA, Juande Mellado, ha calificado de "estratégica" la alianza con Save the Children de cara a visibilizar la situación de los niños en Andalucía. En este sentido, Mellado ha asegurado que "a través de todas las plataformas disponibles, televisión, radio, web y redes, contribuimos a poner de relieve problemas como la pobreza, el acoso o la seguridad digital desde nuestro compromiso como empresa socialmente responsable".

Entre los compromisos adquiridos por la RTVA están la difusión de la situación de los menores tanto en Andalucía como en el resto del mundo; sensibilizar a la ciudadanía sobre los problemas que afectan a la infancia a través de los medios de Canal Sur Radio y Televisión; dar visibilidad a informes, campañas y entrevistas con portavoces de la ONG en programas informativos y espacios como 'Compromiso Canal Sur', 'Despierta Andalucía' y 'Solidarios', entre otros.

Con este acuerdo, la radio y televisión pública andaluza "ejerce su compromiso social en un ámbito, el de los menores, de especial importancia para el futuro de la comunidad autónoma, proporcionando a la sociedad andaluza la información adecuada y las herramientas para favorecer la protección y el desarrollo de la infancia".

Por su parte, Save the Children es una entidad que destaca por el desarrollo de programas destinados a combatir la pobreza infantil, la atención a la infancia migrante y la protección frente a la violencia.