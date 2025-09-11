RTVA respalda la presentación de la Academia de Cine de Andalucía en Madrid con motivo de su quinto aniversario

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), en su línea de apoyo al Cine andaluz, ha estado presente en la tarde de este jueves en el Palacio de Longoria de Madrid, sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en un acto que ha servido para presentar oficialmente la Academia de Cine de Andalucía en la capital de España cuando cumple sus primeros cinco años de vida.

El director general de RTVA, Juande Mellado; la directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, Isabel Cabrera; y la directora de Canal Sur en Madrid, Amaya García Alegría, han acompañado esta tarde a la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, y a un nutrido grupo de cineastas andaluces, entre los que se encontraban productores, actores y directores, según ha detallado la Corporación en una nota.

La Academia de Cine de Andalucía es la encargada de organizar los Premios Carmen del Cine andaluz, de los que ya se han celebrado con éxito cuatro ediciones.

Precisamente, Velasco ha agradecido en su discurso el apoyo de Canal Sur a la Academia desde el primer momento y, además, en todas y cada una de las ediciones de los Premios Carmen celebradas hasta el momento.