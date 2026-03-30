RTVE propone un debate a cinco el 7 de mayo y un cara a cara entre Moreno y Montero, el 4 de mayo

Juanma Moreno y María Jesús Montero, en el Parlamento andaluz con motivo de los actos por el 28F, Día de Andalucía - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha propuesto la celebración, el 7 de mayo, de un debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía cuyas formaciones tienen representación parlamentaria, y un cara a cara, el 4 de mayo, entre el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Según se recoge en una nota de RTVE, se proponen estos debates en el marco de la "apuesta por una información independiente y plural y dada la relevancia" de las elecciones andaluzas.

El debate a cinco propuesto sería entre Moreno, Montero; el candidato de Vox, Manuel Gavira; el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, y el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Según RTVE, el debate del jueves 7 de mayo se emitiría en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. La corporación ofrecerá de manera gratuita la señal a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

En la carta de invitación remitida este lunes, el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, solicita la colaboración de los partidos concurrentes, "en el marco de la amplia oferta informativa que RTVE pretende promover".

Asimismo, expresa el compromiso a que el tratamiento informativo del próximo proceso electoral constituya "una referencia desde el punto de vista del pluralismo, la neutralidad y el más absoluto respeto a los intereses de la ciudadanía".

RTVE ha recordado que ha celebrado debates electorales en todos los recientes comicios autonómicos con "excelentes resultados" de audiencia. El 5 de marzo, La 1 y el Canal 24 horas fueron la opción elegida por la audiencia castellanoleonesa para seguir el debate entre los tres candidatos a la presidencia autonómica, con un 10,9%. En Aragón, el debate a ocho celebrado el 29 de enero lideró en la región con un 18,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.

RTVE también fue la opción líder en Aragón para ver el 26 de enero el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, con un 14,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. En Extremadura, el debate electoral a ocho celebrado el 18 de diciembre logró en la región un 17,7% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.

