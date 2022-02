Ruiz espera que Vox "nunca gobierne" porque sus políticas "falsas" sobre menores migrantes "no son de partido de Estado"

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, ha señalado este miércoles que espera que Vox "nunca gobierne" debido a que, entre otras cuestiones, sus políticas "basadas en bulos y mentiras" sobre los menores migrantes "no son de un partido de Estado".

"Proteger a un menor por encima de todo, independientemente de donde haya nacido, es un deber legal de protección nacional y un derecho internacional", ha aseverado la consejera a preguntada por los periodistas sobre su opinión acerca de Vox y sus declaraciones hacia dichos menores.

"Ya sabemos lo que piensa Vox de la infancia y la adolescencia, pero nosotros no distinguimos entre menores migrantes y andaluces", ha criticado Ruiz, tras añadir que dicho partido "no entiende y no quiere entender" sobre derechos internacionales del menor.

"Esperemos que nunca llegue a un gobierno porque no es un partido de Estado, porque si llegara, no sé si pretende coger a todos los niños que considera que no deben estar en Andalucía, protegidos por leyes nacionales e internacionales, y echarlos de nuevo en una patera a su pueblo de origen sin saber qué les puede deparar en el camino", ha sentenciado.

Tras esto, ha recordado que los gobernantes "tienen esa responsabilidad" y que "lo primero es cumplir nuestras leyes". "La protección del menor está por encima de todo", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que el modelo de atención de menores migrantes en Andalucía es "un modelo de buenas prácticas y referente en toda España", debido a que "se han terminado los afinamientos en albergues" y se ha dado un servicio de "calidad" generando "pequeñas unidades de convivencia que están integradas en los barrios".

"Espero que vuelva Monasterio a Sevilla, el día que se presentó delante del centro de menores de Macarena, y que nos diga dónde está la conflictividad, tras acusar a los menores directamente de un delito", ha criticado a la formación, tras señalar que dicho centro practica "un modelo de integración" con "niños que participan en las actividades deportivas, culturales, institutos" y que, una vez que cumplen la mayoría de edad, "participan en programas de tutelado que se han triplicado, con un grado de empleabilidad altísimo".

"El abandono estaba en un 70% y ahora en un 9% y se ha rebajado a 0% la conflictividad. Se llama integración y derechos humanos. Algo que no entiende Vox", ha apuntado.

EL PROBLEMA DE LA INMIGRACIÓN INFANTIL

La consejera ha calificado que Andalucía "hace lo que tiene que hacer" y que, para solucionar el problema de la inmigración infantil se "tiene que crear una estrategia nacional" porque es "un problema de España y Europa".

"A ver si por fin nos sentamos con los países de origen para dar una respuesta seria", ha aseverado, tras lamentar que el resto de afirmaciones "son titulares facilones y mentiras", porque "todo lo que ha dicho Vox son bulos", añadiendo además que "hacen referencia a menores en situación de vulnerabilidad".

"Ya sabemos los bulos y las mentiras en los que se basan los populismos y la extrema derecha. Nosotros tenemos un presupuesto muy elevado en infancia y la derivamos a todos los menores, tanto a migrantes como andaluces, porque tenemos prioridad presupuestaria para toda la infancia y estamos promocionando el acogimiento familiar", ha indicado.

Por último, ha hecho referencia al lema "un menor, una familia" y ha aplaudido que "tenemos muchas familias que esperan a jóvenes y que no miran ni el color de su piel ni de dónde han nacido". "Eso se llama generosidad y derechos humanos. Tendrían que aprender de ellas los señores de Vox", ha concluido.