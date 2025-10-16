Ruz afea el cierre del recinto deportivo del botellódromo de Granada y el Ayuntamiento indica que trabaja en remodelarlo

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en Granada ha denunciado públicamente este jueves que las instalaciones deportivas del antiguo botellódromo "llevan meses cerradas al público" lo que, en una visita con vecinos a la zona, ha achacado a la "nefasta gestión" que ha atribuido a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha visitado la instalación Granada Ciudad Europea del Deporte y ha relacionado su cierre con "la decisión de Carazo de quitar las competencias de su gestión" a la empresa municipal Granada Eventos Globales Sociedad Anónima (Gegsa) "y transferirlas al área de Urbanismo". La líder de la oposición municipal ha resaltado que su formación advirtió de que "la decisión iba a convertirse en un error garrafal como así ha sido".

Ruz ha reclamado la apertura inmediata de la instalación y ha destacado "el esfuerzo de los residentes de la zona para acabar con el botellódromo del PP, un ejemplo de lucha activa contra una imposición del gobierno de Torres Hurtado que fue nefasta para la ciudad". Al respecto, ha recordado que en los anteriores mandatos del PSOE se reabrió el espacio como zona deportiva y "como seña de identidad de la juventud granadina".

"Sin embargo, con el nuevo gobierno del PP y la señora Carazo, la instalación vuelve a estar cerrada a cal y canto, negando a jóvenes y mayores el uso deportivo de la instalación", ha indicado la portavoz socialista. "Esta situación obliga a los jóvenes que quieren utilizarla a saltar la valla, poniendo en peligro su integridad física, mientras que las personas mayores y las familias con niños no pueden utilizarla", ha explicado Ruz, quien además ha calificado el cierre de "despropósito", "con una falta de gestión que ha llevado a que ni siquiera se enciendan los focos con normalidad, obligando a los jóvenes a jugar a oscuras".

Para la edil socialista, "está claro que la señora Carazo sigue gobernando de espaldas a los vecinos y vecinas, sin intención de escucharles ni de mejorar su vida, lo que se ejemplifica en esta mala gestión en la zona del Camino de Ronda y la Rosaleda". En este contexto, el concejal del PSOE Juanjo Ibáñez ha destacado que "el estado de la instalación deportiva es el ejemplo de la desastrosa gestión del área de Juventud del PP en el Ayuntamiento, incapaz de defender y hacer que este recinto deportivo lo puedan disfrutar con todas las garantías cientos de jóvenes granadinos que se ven obligados a saltar vallas y pasar penurias para poder hacer uso de esta dotación municipal".

EL AYUNTAMIENTO PREPARA SU REMODELACIÓN

En un audio remitido a los medios en respuesta a estas críticas, el concejal de Deportes de Granada, Jorge Iglesias, ha indicado que el PSOE hace "el ridículo" al pedir la reapertura de un recinto que el edil popular ha agregado que en esta formación "saben que está programado", en el marco de un plan de remodelación de instalaciones deportivas en el cual se ha incluido este recinto del antiguo botellódromo.

Se va a hacer "como ya hemos hecho con otras instalaciones que ellos dejaron totalmente abandonada", ha indicado Iglesias, que ha señalado que, como ha indicado que el equipo de gobierno informó el pasado junio, el proyecto para el antiguo botellódromo está "con la financiación preparada" y "antes de que finalice este año 2025 ya estará ejecutado".

"Este equipo de gobierno está poniendo en servicio una serie de instalaciones deportivas enmarcadas en el programa Conéctate al Deporte", abiertas "para uso libre para cualquier granadino" como Iglesias ha indicado que ha hecho en espacios en los parques Tico Medina y Miguel Ríos, y en las áreas de Cerrillo de Maracena y Bola de Oro.