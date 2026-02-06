Sadeco desaloja el Servicio de Bienestar Animal y traslada a más de 300 perros y gatos por la crecida del Guadalquivir

Sadeco desaloja el Servicio de Bienestar Animal y traslada a más de 300 perros y gatos por la crecida del río Guadalquivir. - SADECO

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha procedido este viernes al desalojo de las instalaciones del Servicio de Bienestar Animal (SBA), ubicado en la carretera de Casilla, ante el riesgo de inundación por la crecida del río Guadalquivir, y ha trasladado a más de 300 perros y gatos que allí se encontraban al complejo medioambiental Juan Revilla.

Según informa el Ayuntamiento, en total ha habido que reubicar a 119 gatos y 196 perros, que permanecerán en el citado complejo hasta que el equipamiento reúna las condiciones de seguridad necesarias para su regreso.

Entre los ejemplares trasladados hay en torno a una veintena que pertenecen a propietarios de las viviendas desalojadas en las diferentes zonas de Córdoba con motivo de la crecida del río. En total, habían sido 44 perros y tres gatos los que se habían acogido en un primer momento en el SBA. De ellos, el 50% ya han sido recogidos por sus dueños.

Algunos efectivos del plan de voluntariado que desarrolla su labor con asiduidad en el centro se han hecho cargo de varios animales en acogida mientras se prolongue esta situación. Del mismo modo, la Clínica Animal 24 se ha llevado a dos perros que están enfermos para continuar con los cuidados que precisan.

Para que el traslado de los animales se realice de la manera adecuada para garantizar su bienestar, Sadeco ha seguido las directrices del plan de evacuación con el que contaba el SBA.