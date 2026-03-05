Sadeco y Ecovidrio lanzan una campaña intensiva para mejorar el reciclaje de vidrio en Córdoba

CÓRDOBA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecovidrio, el único Scrap especializado en vidrio que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de estos envases desde el origen, y el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la empresa municipal de Saneamientos (Sadeco), utilizarán por primera vez la inteligencia artificial en una campaña de movilización ciudadana.

Según ha informado el Consistorio, la iniciativa tiene como objetivo incrementar las toneladas de residuos de envases de vidrio recogidas a través del contenedor verde y sensibilizar a los cordobeses sobre la importancia mejorar sus tasas de recuperación.

Ecovidrio lleva casi 30 años operando sobre el terreno y sabe lo que se recoge a diario en los 300.000 contenedores que tiene distribuidos por todo el país. En este caso, cruzando los datos de recogida de Córdoba con variables sociodemográficas --como la densidad de población y el consumo-- mediante herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos y comparándolos con otras zonas similares, puede determinar en qué espacios de la ciudad es prioritario intervenir porque existe un mayor potencial de recogida.

Así, el Ayuntamiento y Ecovidrio han decidido actuar sobre los barrios de Arruzafilla, Arroyo del Moro, Huerta de Santa Isabel, Zumbacón-Gavilán, El Carmen, Fátima, Ollerías Valdeolleros, Santa Rosa, Poniente Sur, Vista Alegre, Ciudad Jardín y Huerta del Rey-Vallellano, impactando así en 33 unidades censales y 21.300 domicilios.

Los más de 46.900 vecinos residentes en las áreas identificadas recibirán una carta en sus viviendas informándoles de la obligatoriedad de separar selectivamente según las ordenanzas municipales y un equipo de educación ambiental realizará visitas a sus domicilios para proporcionarles información sobre la campaña, resolver dudas y poner de manifiesto la importancia del reciclaje de envases de vidrio para el medio ambiente y el futuro sostenible de Córdoba. Fruto del análisis, se instalarán 13 nuevos contenedores verdes, complementarios a los ya existentes en la vía pública para ampliar la infraestructura.

Adicionalmente, los educadores entregarán a los vecinos bolsas para que puedan realizar la separación de residuos desde sus hogares. Por último, este equipo determinará posibles puntos de afluencia donde se puedan desarrollar campañas informativas a pie de calle, reforzando así el mensaje e importancia del reciclaje.

MOVILIZACIÓN DE LA HOSTELERÍA

Además, Ecovidrio y Sadeco pondrán en marcha una campaña de refuerzo para impulsar el reciclaje de envases de vidrio entre los más de mil establecimientos hosteleros de la ciudad y seguirá ofreciendo un servicio de recogida 'Puerta-Puerta' a más de 200 locales del centro histórico.

La iniciativa, en una primera fase, comenzará con la realización de encuestas y entrevistas a los hosteleros para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y poder adecuar los recursos existentes. Asimismo, se ofrece información detallada de cómo reciclar correctamente y de las ventajas sociales, económicas y medioambientales que tiene la recuperación de vidrio.

En una segunda fase, y para facilitar el reciclado de vidrio en el canal Horeca --Hostelería, Restauración y Catering--, en el caso de ser necesario se instalarán contenedores especiales, dotados con una boca más ancha, que permiten el depósito de grandes cantidades de vidrio como las generadas por los hosteleros. También se entregarán cubos adaptados con ruedas para facilitar el transporte de los residuos y su posterior vaciado en los depósitos.

Los resultados de estos sondeos servirán de base para las actuaciones que desarrolle el equipo de inspección de Sadeco en los establecimientos cordobeses. El sector de la hostelería y la restauración es uno de los ejes fundamentales para incrementar la tasa de reciclaje, ya que consume cerca del 50% de los envases de vidrio de un solo uso que se producen en España.

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. A día de hoy, se reciclan siete de cada diez envases en el país. Un sencillo gesto, como depositar el vidrio en el contenedor verde, se traduce en numerosos beneficios ambientales relacionados con la lucha contra el cambio climático.

Así, con solo diez botellas de vidrio se logra ahorrar la energía que consume un 'smartphone' durante casi un año y evitar la emisión de gases de efecto invernadero que genera un coche en 15 kilómetros.