Sadeco recibe 1,2 millones para siete vehículos que mejoren el servicio de recogida de biorresiduos

CÓRDOBA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha recibido una subvención de 1,2 millones de euros que serán destinados a la adquisición de siete vehículos para la mejora del servicio de recogida de biorresiduos.

Según ha informado el Ayuntamiento, Sadeco ha sido beneficiada de esta convocatoria de ayudas publicada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el 6 de mayo de 2025, una convocatoria que contaba con un montante global de diez millones de euros que se han distribuido en 39 proyectos.

El de Córdoba es uno de los tres que mayor cuantía ha recibido. El total de la subvención concedida supone el 60% del coste total (sin IVA) previsto para la compra de dichos vehículos, que asciende a 2,4 millones de euros, por lo que Sadco aportará el 1,2 millones de euros restante.

La empresa municipal comprará seis camiones compactadores para recogida de contenedores de carga lateral de fracción organica y un camión de recogida de los 20 contenedores para poda cuya adquisición está en fase de licitación con fondos europeos.

Esta última adquisición de vehículo para la recogida de los contenedores de poda va a tener un importe impacto en las barriadas periféricas, donde proliferan las viviendas con zonas verdes que generan un importante volumen de residuos de poda.