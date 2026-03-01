Sadeco retira más de 134 tonelada de enseres en zonas afectadas por las inundaciones en Córdoba

Labores de efectivos de la Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial activado por la Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) para atender las zonas afectadas por las inundaciones mantiene su actividad desde el pasado 9 de febrero. Tras más de dos semanas de trabajo, la empresa municipal ha realizado un primer balance de las actuaciones desarrolladas tanto en el casco urbano como en diversas parcelaciones de Córdoba, con un volumen de recogida que supera las 134 toneladas de enseres y muebles dañados.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el operativo está integrado por 30 personas, incorporados específicamente para estas labores extraordinarias a través de la bolsa de empleo de Sadeco. Desde el inicio de la intervención, los equipos trabajan en turnos de mañana y tarde, con el objetivo de "acelerar la recuperación de los espacios más afectados y dar respuesta a las necesidades de las familias que han sufrido daños en sus viviendas".

Las principales actuaciones se centran en la limpieza viaria y en la retirada de enseres y mobiliario deteriorado por el agua. Estas tareas se están ejecutando en distintas parcelaciones del término municipal, como Las Cigüeñas y Altea, entre otras, así como en áreas de la ciudad como la Calahorra y el Balcón del Guadalquivir, donde los efectos de las inundaciones han sido especialmente significativos.

Para facilitar la retirada de muebles y objetos inservibles, Sadeco ha instalado cuatro contenedores de gran capacidad --25 metros cúbicos cada uno-- en puntos estratégicos de las zonas afectadas. Estos recipientes permiten a los vecinos depositar directamente los enseres dañados, "agilizando así el proceso de limpieza y evitando acumulaciones en la vía pública". La ubicación de las cubas se adapta de manera continua en función de las necesidades detectadas sobre el terreno y de la accesibilidad a las distintas áreas.

Cada jornada se realizan entre tres y cinco portes al Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC) Juan Revilla, donde se entrega el material recogido para su tratamiento adecuado. La rotación constante de los contenedores y la frecuencia de los traslados "están siendo claves para mantener despejadas las zonas intervenidas y permitir que los equipos avancen en su trabajo de limpieza".

Por su parte, la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha subrayado que "desde el primer día hemos puesto todos los recursos disponibles para actuar con la máxima rapidez y eficacia. El volumen de material recogido, más de 134.000 kilos de enseres hasta el momento, refleja la magnitud de los daños, pero también el esfuerzo coordinado que se está realizando".

Albás ha destacado igualmente "la implicación y el compromiso del personal de Sadeco, que está trabajando en condiciones complejas, con jornadas intensas y en entornos especialmente afectados para ayudar a los vecinos a recuperar la normalidad lo antes posible". En este sentido, ha precisado que el refuerzo de 30 operarios procedentes de la bolsa de empleo ha permitido dimensionar el dispositivo a la altura de las circunstancias.

La actuación se desarrolla de manera coordinada con el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, lo que permite "optimizar recursos y complementar las intervenciones que se están llevando a cabo en materia de reparación de daños y acondicionamiento de espacios públicos".

Desde Sadeco se insiste en que el dispositivo permanecerá activo hasta que concluya la limpieza integral de las zonas afectadas y se hayan retirado todos los enseres que los vecinos continúen depositando en los contenedores habilitados. "Nuestra prioridad es recuperar la normalidad en las áreas dañadas y estar al lado de las familias afectadas durante todo el proceso", ha señalado la presidenta.

La empresa municipal mantiene una evaluación diaria de la evolución de los trabajos, lo que permite ajustar la planificación y reforzar aquellos puntos donde se detecte una mayor acumulación de residuos. Asimismo, se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para que los enseres se depositen exclusivamente en las cubas habilitadas y se facilite así la labor de los operarios.

Con más de 134 toneladas ya retiradas y un dispositivo que continúa desplegado sobre el terreno, "Sadeco ha reafirmado su compromiso para seguir trabajando de manera continuada hasta lograr la completa recuperación de los espacios públicos y contribuir a que las familias puedan retomar su día a día en las mejores condiciones posibles".