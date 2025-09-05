Saiz resalta los beneficios de "una migración bien gestionada" y apuesta por lograr que "sean evidentes" para todos

La ministra de Inclusión Social, Elma Saiz, en el centro de la imagen, flanqueada por el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, a su derecha, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Montilla - UGR

GRANADA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado este viernes los beneficios a nivel económico, social y cultural que puede acarrear "una migración bien gestionada" tanto para el país de recepción como el de origen, y ha abogado por conseguir que dichos frutos, los cuales "ya se han demostrado a nivel científico, y con los datos en la mano, sean evidentes para todo el mundo".

Así lo ha indicado en la clausura del encuentro 'FOM@Play: Migration, Identity and Transnational Discourses', en la que ha participado junto con el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado. Para la ministra, según ha informado su departamento en una nota de prensa tras el acto, "uno de los grandes retos es que ese mensaje cale en la población en un contexto comunicativo tan complejo como el actual, en el que las redes sociales juegan un papel fundamental".

En ese aspecto, Saiz ha destacado la labor del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia en la monitorización de discursos de odio. "Los últimos meses arrojan resultados muy preocupantes en cuanto a mensajes de odio racista en las redes sociales. Aumentan los discursos de odio y se centran, sobre todo, en personas del norte de África y musulmanas. Ya estamos trabajando con las plataformas para que retiren esos contenidos indeseables de forma ágil".

"No podemos pasar por alto que algunos de esos mensajes inducen a la violencia física y por supuesto verbal. Deshumanizan a las víctimas y pueden terminar en hechos tan graves como lo ocurrido en Torrepacheco en julio", ha detallado Saiz, quien, en su visita a Granada, también se ha reunido con los responsables de la Seguridad Social en la provincia.

"Juntos hemos puesto en valor el gran número de gestiones que realizan a diario y el proceso de estabilización de funcionarios para una mejor atención ciudadana", ha comentado tras este encuentro a través de sus redes sociales, en un mensaje recogido por Europa Press.

PLAN DE INTEGRACIÓN

Su agenda en Granada ha comenzado en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, con cuyos representantes ha abordado los principales ejes del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, que está ultimando el Ministerio de Inclusión. Se guía por los principios de igualdad y no discriminación, ciudadanía, inclusión e interculturalidad y tiene como principales áreas de actuación la acogida y defensa de derechos humanos, la promoción económica y empleo, la educación, los servicios sociales y salud, la vivienda y convivencia, la participación ciudadana y la igualdad de trato.

La Fundación Euroárabe de Altos Estudios surgió en 1985 tras un acuerdo adoptado por el Parlamento Europeo y trata de crear un espacio para el diálogo y la cooperación entre los países de la Unión Europa y los de la Liga de Estados Árabes. "Nos une la ambición de impulsar la convivencia como motor de crecimiento personal y social", ha dicho Saiz, quien ha asegurado que continuará la colaboración entre su departamento con este organismo "porque nos une el común interés de procurar una buena convivencia" y en el actual contexto "todos los actores de la sociedad debemos luchar contra la discriminación y los discursos de odio que minan esa convivencia".