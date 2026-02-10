San Juan de Dios de Córdoba deriva a Huelva a la última paciente de los 17 heridos que atendió del siniestro de Adamuz

Rocío y su familia junto al equipo de profesionales del San Juan de Dios de Córdoba minutos antes de ser traslada a Huelva para continuar con su recuperación. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rocío, la última paciente del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que permanecía ingresada en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha recibido este martes el alta para continuar con su recuperación en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez Huelva, provincia de la que es originaria.

Según ha informado en una nota el centro de la Orden Hospitalaria en Córdoba, ha despedido "con emoción a la joven, que ha permanecido durante 15 días en la UCI y otros siete en planta, y a sus padres, que la han acompañado durante todo este tiempo".

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha atendido a 17 personas afectadas por el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero, en la que el centro dispuso, "de manera inmediata", todos sus protocolos "para atender a los heridos, respondiendo a la petición del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y actuando de manera coordinada con el servicio de Emergencias Sanitarias de la Junta de Andalucía. De ellos, ocho permanecieron ingresados y han ido recibiendo el alta paulatinamente".